La grande arte contemporanea torna protagonista a Vibo Valentia. Dal 10 al 13 dicembre 2026 il complesso monumentale del Valentianum aprirà le porte alla seconda edizione della Biennale Internazionale "Hipponion Aeterna", ideata e curata nei minimi dettagli da Sonia Demurtas. Un evento di respiro internazionale che mette a confronto pittura, scultura, poesia e moda sotto il filo conduttore dell'opera come «Un ponte tra culture: orizzonti di pace».

La cerimonia di inaugurazione ufficiale, con il classico taglio del nastro, si terrà venerdì 11 dicembre alle ore 10 all'interno della Sala Scrigno. Promossa dall’Accademia di Arte e Poesia "Fior di Loto" — con la direzione artistica affidata ad Antonio Teti e Caterina Rizzo e la selezione artistica curata da Sonia Demurtas — la Biennale si attesta come uno degli appuntamenti culturali di maggior rilievo dell'intero panorama regionale, ponendosi al contempo come volano di valorizzazione e promozione turistica per il territorio vibonese.

All’apertura prenderanno parte anche Cristina Corso (Vice Presidente dell’Associazione Fior di Loto) e Nicola Morabito (Vice Presidente Nazionale e Console Regionale della Calabria dei Maestri del Lavoro).

Un ponte internazionale tra talenti e maestri

L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di un parterre ricco di figure di primo piano del panorama creativo. Ruolo di primo piano per i due ospiti d’onore: Onofrio La Leggia per la scultura e Umberto Falvo per la pittura.

Accanto alle opere di un folto gruppo di artisti italiani — tra i quali figurano, tra gli altri, Domenico Papalia, Pantaleone Rombolà, Agostino Caracciolo, Rossella Ripa, Nicoletta Bertoncini, Pasquale Terracciano e la stessa direttrice artistica Caterina Rizzo —, la Biennale ospiterà le creazioni di autori provenienti da ogni parte del mondo. Tra i profili internazionali selezionati figurano Abir Das (Bangladesh), Beatriz Zucaro (italo-argentina), José Miranda (Portogallo), Beatriz Ramirez (America), Ashok Kumar e Urmila Gahnolia (India), Gabriele Kuizinaite e Vilma Sama (Lituania), Rubi Patricia Ferrer (Messico), Andrea Stanic (Croazia), Linchen Chung-Hsun (Taiwan), Carlos Aranha (Canada), Sofia Handicraft (Iran) e Ravi Prakash Singh (India). La fase di selezione, spiegano gli organizzatori, risulta peraltro ancora aperta.

Ampio spazio sarà riservato anche alla parola poetica, con le declamazioni di autori come Antonio Franzè, Anna Alfano, Oriana Sandrin D’Ascenzi, Massimo Spagna, Luigi Vicidomini, Daniela Ferraro e molti altri.

Il Premio alla Carriera, i foulard d'autore e i progetti editoriali

Il momento clou dell'evento sarà rappresentato dal conferimento del "Premio Hipponion Aeterna – Premio alla Carriera". Ad arricchire il programma ci sarà inoltre una speciale sfilata di moda curata in collaborazione con l'istituto scolastico cittadino: le studentesse dell’IPSEOA “Gagliardi” – IIS De Filippis Prestia indosseranno ed esibiranno in passerella i foulard d’artista, accessori da collezione su cui sono state riprodotte le opere dei pittori presenti alla Biennale.

In parallelo alla manifestazione, Sonia Demurtas sta portando a compimento due importanti progetti editoriali di respiro globale:

Il Catalogo Millennium Art: un volume dotato di codice ISBN che verrà distribuito e reso disponibile in 89 Paesi del mondo.

Il Calendario Artistico-Poetico 2027

Un'opera corale che associa a ciascun mese dell'anno il lavoro di un pittore e i versi di diversi poeti (da Carmela Capria per gennaio a Rocchina "Roky" Marchese per dicembre, passando per Rosa Amerato, Donatella Consonni, Rossella Ripa, Cristina Corso, Viviana Gallina, Valeria Scarano, Pasquale Terracciano, Augusto Arrotta, Beatriz Zucaro e Nicoletta Bertoncini).