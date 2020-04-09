Il gesto di generosità di Enzo Liguori, artista originario di Francica. Le risorse saranno destinate all’acquisto di presidi sanitari per il nosocomio di Vibo

Mettere a disposizione la propria arte per un progetto di solidarietà a favore dell’ospedale di Vibo Valentia. Così, Enzo Liguori, artista originario di Francica, è passato dalle parole ai fatti donando in beneficenza e mettendo all’asta alcune sue pregevoli opere. I ricavati verranno poi utilizzati per acquistare presidi sanitari da destinare al nosocomio Jazzolino di Vibo Valentia in questa fase di emergenza coronavirus. [Continua]

Si tratta di dipinti perlopiù a sfondo sacro che riproducono San Pio, la Madonna con il bambino, San Michele, angeli, Cristo con la corona di spine e poi gli eroi dei nostri giorni, una infermiera con la mascherina che tiene in braccio un bambino. Le opere sono state confezionate appositamente per il progetto solidale: «Nella mia carriera artistica – spiega – ho sempre partecipato a gare di solidarietà, donando opere artistiche a diverse associazioni di volontariato tra cui la Uildm Vibo Valentia e l’Avis di Reggio Calabria. In questo momento di bisogno- evidenzia l’artista- è scattata in me una forte ispirazione».

Da qui l’idea di dare il proprio contributo: «Vista la fase di quarantena ho iniziato a realizzare opere sacre per donarle e fare così la mia piccola parte». Un gesto di solidarietà apprezzato anche dal Comitato Fior di loto arts di cui è parte integrante: «Il sodalizio – afferma il presidente del Comitato Sonia Demurtas– è orgoglioso di avere un artista di questo calibro al proprio fianco. Le opere realizzate per la raccolta fondi – aggiunge – sono davvero originali, e di alto spessore artistico». Un modo del tutto inedito per contribuire, con i propri mezzi e la propria arte, alla lotta al Codiv-19.