Le loro canzoni più celebri saranno proposte in una veste completamente nuova da Pasquale Morgante e Sara D'Angelo. Appuntamento il 5 agosto nel Chiostro di Palazzo Convento

Dopo il successo del concerto inaugurale, il Costa degli Dei International Music Festival prosegue con il suo secondo appuntamento, in programma mercoledì 5 agosto alle ore 22, nello splendido Chiostro di Palazzo Convento di Nicotera.

Protagonisti della serata saranno Pasquale Morgante (pianoforte) e Sara D'Angelo (voce, kazoo e percussioni), che presenteranno "QUINTESSENZA DUO – Battisti & Queen in chiave cameristica", un progetto originale e raffinato che rilegge due giganti della musica internazionale attraverso un linguaggio nuovo, elegante e sorprendente.

Battisti e i Queen come non li avete mai ascoltati. Le loro canzoni più celebri saranno proposte in una veste completamente nuova, con raffinati arrangiamenti di matrice jazzistica che, attraverso il dialogo tra pianoforte e voce, mettono in risalto la forza delle melodie, la ricchezza armonica e la profondità dei testi, restituendo al pubblico un ascolto intimo ed emozionante.

Il progetto nasce dall'idea di andare oltre la dimensione spettacolare della canzone per ricercarne la sua essenza più autentica. Ridurre l'organico a due soli interpreti non rappresenta una sottrazione, ma una scelta artistica precisa: eliminare il superfluo per lasciare spazio all'emozione, al silenzio e alla forza espressiva della musica. È così che il rock visionario dei Queen e la poesia di Lucio Battisti trovano una nuova dimensione, delicata e coinvolgente.

Ad interpretare questo percorso saranno due musicisti di grande esperienza. Pasquale Morgante, pianista, arrangiatore e docente al Conservatorio di Ferrara, ha collaborato con alcuni tra i più importanti artisti della musica italiana, tra cui Samuele Bersani, Massimo Ranieri, Paolo Fresu, Amii Stewart e Loretta Goggi, affermandosi come uno dei più apprezzati arrangiatori del panorama nazionale.

Accanto a lui, Sara D'Angelo, attrice, cantante e interprete dalla formazione teatrale e musicale, porta sul palco un'esperienza maturata tra musical, teatro di prosa, jazz e canzone d'autore, dando vita ad una performance intensa e ricca di sfumature espressive.

Il concerto rappresenta uno degli appuntamenti più originali del cartellone del Festival, confermando la volontà della manifestazione di proporre programmi capaci di coniugare qualità artistic a, ricerca musicale e dialogo tra generi diversi. Ingresso libero.