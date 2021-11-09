La Perla del Tirreno protagonista di un servizio pubblicato sul magazine Urlaub dell’Adac tra i club automobilistici più grandi d’Europa che valorizza anche altre località calabresi

Le bellezze di Tropea in copertina. Il promontorio e il Santuario della Madonna dell’Isola hanno infatti conquistato la Germania che dedica un servizio speciale alla Calabria e alla Perla del Tirreno. In particolare, Urlaub, il magazine dell’Adac, Allgemeiner Deutscher automobil-club (l’Aci tedesca), tra i club automobilistici più grandi d’Europa, ha riservato ampio spazio alla cittadina costiera (per scaricare la rivista clicca qui).

E non solo. Pagina dopo pagina, la rivista ha ricostruito un percorso a tappe con alcune delle località calabresi più suggestive: dalla spiaggia di Zambrone al castello Ruffo di Scilla, e poi ancora la Sila, il Pollino, Diamante e i suoi murales, Reggio con i celebri Bronzi, Ricadi e Capo Vaticano.

Panorami mozzafiato celebrati attraverso fotografie suggestive ma anche un occhio attento all’enogastronomia, ai prodotti simbolo del territorio: il cedro, il peperoncino, la cipolla rossa. A corredo, schede con indicazioni sulle arterie di collegamento, tempi di viaggio, le strutture dove alloggiare e i ristoranti consigliati. Un pacchetto completo per il turista interessato a visitare quanto di bello la Calabria può offrire.