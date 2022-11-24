L’iniziativa si svolge nei locali dell’ex scuola. La referente dell’associazione “Dopo mamma e papà”: «C’è bisogno di aggregazione»

Si chiama “La spirale dell’avvento” e consiste in un laboratorio di preparazione al Natale per bambini e famiglie. L’appuntamento, voluto dal Forum terzo settore, l’associazione Aps “Dopo mamma e papà” e dal Cvs, si svolge sabato 26 novembre, dalle ore 15.30 nei locali dell’ex scuola elementare di San Costantino di Briatico: «Abbiamo voluto riproporre questo momento pensando ai giovanissimi che attendono con trepidazione l’arrivo delle festività natalizie», spiega Teresa Scarmato referente “Dopo mamma e papà”. Già la passata edizione aveva raccolto positivi consensi e anche un’ampia partecipazione: «Circa 30 bimbi provenienti anche dalle frazioni hanno aderito lo scorso anno al progetto laboratoriale. Puntiamo a offrire occasioni di divertimento e soprattutto momenti di collaborazione». [Continua in basso]

Scarmato: «C’è bisogno di aggregazione»

C’è la volontà di coinvolgere pienamente la comunità, le associazioni, le parrocchie: «Il percorso formativo che si sta portando avanti a Briatico intende cementificare e rinsaldare il concetto di unione. Le associazioni, le istituzioni ma anche i semplici cittadini sono chiamati a sentirsi parte integrante ma soprattutto attiva della comunità. Purtroppo – evidenzia Scarmato – l’iter è in salita. C’è ancora diffidenza, non si riesce a fare quadrato. Eppure, specie nei piccoli paesi, c’è bisogno di aggregazione e non singole iniziative. Siamo convinti sia questa la strada da percorrere per contribuire a migliorare i servizi offerti nei nostri territori».

