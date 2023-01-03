L’iniziativa in programma nei locali dell’ex scuola contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto di un defibrillatore

«Il presepe vivente allestito a San Costantino di Briatico ha registrato un’entusiasmante partecipazione del paese». Lo affermano i promotori della sacra rappresentazione, concretizzata dall’associazione “Dopo mamma e papà”. Protagonisti tanti giovani e le loro famiglie. A prenderne parte anche residenti nelle vicine frazioni che hanno contribuito alla perfetta riuscita della manifestazione. Un momento per valorizzare i luoghi storici di San Costantino ma anche per promuovere le tradizioni calabresi e i prodotti tipici del territorio: «L’adesione – afferma il sodalizio guidato da Carmen Paparatto- è stata ben al di sopra delle aspettative. L’obiettivo era quello di stimolare la comunità e siamo certi di aver smosso le acque. Tant’è che si sta già parlando di iniziative per il Carnevale». [Continua in basso]

Intanto proseguono gli eventi pensati in occasione delle festività natalizie. Domani sera, nei locali dell’ex scuola di San Costantino, si terrà una speciale tombolata. L’iniziativa è stata ideata per contribuire alla raccolta fondi finalizzata all’acquisto di un defibrillatore per la frazione: «I cittadini – aggiungono i promotori- hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa e già da ieri le cartelle della tombola risultano sold out». L’importante strumento salvavita sarà posizionato in un posto strategico del paese in accordo con l’Amministrazione comunale di Briatico: «Nel mese di gennaio – aggiungono – si terrà un corso di formazione aperto a tutti coordinato da esperti del settore tra cui dotto Natale, dirigente del Pronto soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia e dai suoi collaboratori nonché da esperti come il socio dell’Aps “Dopo mamma e papà” Leonardo D’Orrico (storico presidente dell’Asd De Frogmen Team formatore di Blsd)». A chiudere il cartellone eventi, il 6 gennaio, in piazza IV Novembre a Briatico si terrà l’appuntamento “Arriva la befana”. Previsti giochi per bambini, popcorn, zucchero filato, baby dance, truccabimbi e spettacolo di magia. L’iniziativa a cura dell’associazione “Ape Maia” si terrà alle ore 15.30.

