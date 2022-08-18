L’evento promosso dall'associazione culturale "Briatico nel mondo" e racconta di storie e persone del paese

L’associazione culturale “Briatico nel mondo” ha organizzato la presentazione del volume “Briatico di una volta. Storie, luoghi, persone e personaggi di un paese della Calabria” di Franco Vallone, che si terrà lunedì 22 agosto, alle ore 19 a Briatico, nella sala convegni di Palazzo Marzano. Interverranno Lidio Vallone, sindaco di Briatico, Angelo Melluso, presidente dell’associazione culturale Briatico nel Mondo, Giovanni Bianco (console Touring Club Italiano), Giuseppe Garrì (ricercatore storico), Mingo Prostamo (ricercatore della Storia di Briatico) e Vincenzo Varone (giornalista). L’evento vi sarà anche una nota linguistica di Michele De Luca. Durante la presentazione Saverio Vallone reciterà alcuni brani tratti dal libro.