Tre giorni di allegria e divertimento nei locali de L’Aquilone dove le mascherine hanno sfilato tra balli e “Nutella party”

Una “tre giorni” di festa e divertimento che, in occasione del Carnevale, ha richiamato grande partecipazione riscuotendo ampio successo e consensi.

È l’iniziativa promossa dal Parco commerciale l’Aquilone di Pizzo dove, per tre giorni appunto, si sono tenuti appuntamenti a tema carnevalesco molto partecipati dalle famiglie del posto e dei comuni vicini. Protagonisti assoluti, evidentemente, i bambini che hanno avuto modo di prendere parte ad eventi appositamente dedicati a loro.

Come il “Nutella party” svoltosi nella giornata di lunedì per la gioia dei più piccoli. Un’ottima offerta d’intrattenimento promossa da Claudio Caruso e dal suo team, che ha avuto anche il merito di colmare la carenza di manifestazioni organizzate dalle Amministrazioni comunali nella zona.

