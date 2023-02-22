Bilancio positivo per i promotori che hanno inteso creare una tre giorni ricca di attività soprattutto per i giovanissimi

Grande successo e boom di presenze a Pizzo per l’edizione del carnevale 2023. Le tre giornate di festa, sono state organizzate e coordinate dalle associazioni Visioni in Lab, Adesso Pizzo, Comunità creativa di concerto con l’Amministrazione comunale. Un vero successo per gli organizzatori e per la comunità intera che, grazie alla riuscita iniziativa, ha visto rivivere le vie del centro cittadino, invaso da migliaia di mascherine, allietati da sfilate e premiazioni. [Continua in basso]

Ricche sono state le tre giornate, che hanno visto la partecipazione di cittadini di tutte le età durante la sfilata in maschera, delle locali scuole di ballo, della animazione del gruppo Tatadè e di artisti di strada. A rendere l’evento particolarmente suggestivo è stata infine la presenza dei “Lux arcana” – noto gruppo di artisti provenienti direttamente da Italia’s Got Talent – che con spettacoli di fuoco e giocoleria luminosa led, hanno intrattenuto gli spettatori nella serata di ieri. Dopo lo stop causato dalla pandemia da Covd – 19, le Associazioni hanno voluto offrire – tutte assieme – alla comunità un evento unico come non lo si vedeva da anni, coordinandosi con l’Amministrazione comunale. Preziosa a tal fine, è stata la partecipazione di tutti i commercianti e professionisti locali che grazie al loro contributo umano, ma soprattutto economico hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione.

LEGGI ANCHE: Il Carnevale rianima San Calogero, boom di presenze per la festa più colorata dell’anno