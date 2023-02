Il Carnevale rianima San Calogero, boom di presenze per la festa più colorata dell’anno

Protagonisti i bambini e gli otto rioni che compongono la comunità locale. Non sono mancati i messaggi di tutela del mare e rifiuto della guerra. Il reportage di Saverio Caracciolo questa sera su Lac storie

Il Carnevale rianima San Calogero. Gli eventi promossi dalla Pro loco e dall’associazione Vivi San Calogero hanno registrato una massiccia partecipazione di pubblico, locale e non. I cittadini hanno avuto modo di prendersi una pausa dal tran tran quotidiano con il “Carnevale baby” sabato e domenica con il “Carnevale da favola”. Se il primo giorno i protagonisti sono stati i bambini, il giorno seguente lo sono stati gli otto rioni che compongono la comunità di San Calogero e Calimera. Domenica sono state le favole di Walt Disney a fare da canovaccio agli spettacoli dei rioni in maschera, con l’adesione di oltre 500 figuranti. [Continua in basso]

I rioni che hanno sfilato sono stati Calimera, Calvario, Fontana vecchia, Paese vecchio, Pigna, Schioppo, Torretta, Vignale e hanno portato in scena rispettivamente “Alice nel paese delle meraviglie”, “La carica dei 101”, “Biancaneve”, “Peter pan”, “Re Leone”, “La sirenetta”, “Frozen” e “Aladdin”. Non sono mancati però momenti di riflessione con i messaggi di sensibilizzazione lanciati da alcuni rioni come quello relativo al ripudio della guerra e a ogni forma di discriminazione e quello sulla tutela del mare dalla iattura della plastica. L’evento sarà trasmesso su Lac storie questa sera con un reportage di Saverio Caracciolo. Inizio alle ore 21, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky,.

LEGGI ANCHE: Carnevale 2023: ecco tutti gli eventi nel Vibonese tra sfilate, maschere e tanto divertimento