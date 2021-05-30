L’iniziativa del noto social punta a valorizzare i tesori nascosti. Tra i centri coinvolti anche Briatico, Tropea, Serra San Bruno e Pizzo

I travel influencer di Tik tok fanno tappa a anche a Cessaniti. Il progetto “Ti racconto l’Italia” della nota piattaforma social arriva nel piccolo centro vibonese alla scoperta delle bellezze, tradizioni, siti storici e prodotti simbolo dell’enogastronomia locale. L’iniziativa – che mira ad accedere i riflettori sui tesori nascosti, sugli aspetti culturali e anche sul cibo – sta coinvolgendo diversi centri calabresi. Tra i vari percorsi previsti anche Tropea, Serra San Bruno, Briatico, Vibo Valentia, Pizzo, Scilla, Bagnara. [Continua in basso]

Il progetto Ti racconto l’Italia

I contenuti realizzati dai travel influencer Giovanni Arena, ambassador di Tiktok nel progetto “Ti racconto l’Italia, e le Tiktoker Diletta Secco (ambassador) e Gloria Schito (fashion creator) saranno condivisi con un pubblico internazionale grazie alle possibilità offerte dai social network. Attraverso le dirette live le meraviglie dei luoghi calabresi verranno raccontante ogni oltre confine.

La tappa a Cessaniti

La tappa a Cessaniti, che si concretizzerà oggi, è stata fortemente voluta dalla locale associazione “Panta rei” guidata dalla presidente Agata Mazzitelli. Il tour riguarderà lo storico palazzo Cefalà con l’antico frantoio, la suggestiva chiesetta bizantina di San Basilio, recentemente riaperta in occasione delle giornate Fai e infine il sito paleontologico. L’area, identificata, con le cave Brunia e Forcone, è collocata lungo la strada che, partendo dalla costa, conduce a Vibo Valentia. Posta all’ingresso del centro abitato, da qui – negli anni – vennero estratti migliaia di fossili, resti di animali marini e terrestri vissuti in ere primordiali. Il sito, pur essendo conosciuto all’estero e pur avendo conquistato pagine su riviste scientifiche di spessore, sta riscoprendo solo negli ultimi tempi una vera “primavera”. [Continua in basso]

Cultura, cibo e tradizioni

La presenza dei travel influencer consentirà di approfondire aspetti legati all’enogastronomia. Negli spazi di palazzo Cefalà verrà allestita una postazione per presentare i piatti tipici, dolci tradizionali e prodotti simbolo del territorio. Altro aspetto curato, l’arte tessile con più lavori realizzati all’uncinetto.