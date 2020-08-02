“Calabria terra di capolavori. Dal Medioevo al Novecento” il titolo del volume a cui seguirà l’evento musicale “Quando l’arte parla e il cuore ascolta. Musica e canto in un’unica magia”

La rinascita, dopo il periodo di lockdown, passa anche attraverso gli eventi culturali dal vivo. Ne sono convinti i vertici del Museo statale di Mileto e del Cantiere musicale internazionale, i quali martedì 4 agosto daranno vita in modo congiunto alla presentazione del libro “Calabria terra di capolavori. Dal Medioevo al Novecento” di Mario Vicino. Ad essa farà seguito il concerto “Quando l’arte parla e il cuore ascolta. Musica e canto in un’unica magia”, proposto dalla soprano Caterina Francese, dal chitarrista Antonio Rocco Grillo e dai violinisti Giuseppe Talarico e Michael Manuli, tutti maestri della realtà di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe, diretta dal noto pianista Roberto Giordano. La manifestazione culturale si terrà, a partire dalle 17.30, nella splendida cornice del cortile dell’ottocentesco Episcopio che ospita il Museo statale diretto da Faustino Nigrelli.



L’istituto miletese del Mibact, afferente alla direzione regionale Musei Calabria guidata da Antonella Cucciniello, nei mesi di chiusura al pubblico imposti dal propagarsi della pandemia da Covid-19 non era comunque rimasto inattivo. Anzi, in questo periodo sono state tante le iniziative proposte sulle varie piattaforme mediatiche. Da martedì, tuttavia, ripartono in sicurezza e in ossequio alle disposizioni normative previste gli appuntamenti culturali dal vivo, in questo caso in sinergia con il Cmi. Il museo, in questo modo, ritorna ad essere contenitore di eventi, oltre che prezioso scrigno di reperti provenienti dalla città che sino al 1783 ospitava l’antica capitale normanna, e non solo.