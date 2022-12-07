Il progetto portato avanti dall’associazione “Il mondo dei bambini” richiama visitatori anche dai paesi limitrofi. Ecco le date

Dopo i riscontri positivi degli scorsi anni, pronta a ritornare ad Acquaro la Casa di Babbo Natale. L’iniziativa si tiene a Piani e richiama bimbi e famiglie anche dai paesi limitrofi grazie al lavoro dell’associazione “Il mondo dei bambini”. Le feste natalizie rappresentano un momento di pausa dagli impegni e dalle attività lavorative. Le attività promosse sul territorio, quindi, favoriscono le occasioni di incontro e la socialità dopo un lungo quanto difficile periodo di chiusure e restringimenti. Quest’anno, il progetto partirà a contrada Fanelli sabato dalle ore 16.00.



I visitatori avranno occasione di immergersi in clima natalizio grazie alla presenza del laboratorio degli elfi, la slitta con le renne. Si potranno realizzare foto ricordo e consegnare la lettera a Babbo Natale. Le iniziative si terranno nelle giornate dell’11, 18, 23 e 26 dicembre – dalle 15 alle 20 – e nel giorno dell’epifania (l’orario è sempre quello sopraindicato). Si valuta la possibilità di nuove aperture ma, informa l’associazione che gestisce l’evento, sarà necessaria la prenotazione.

LEGGI ANCHE: Un Natale col sorriso per i bimbi della Pediatria di Vibo: via alla raccolta di giocattoli

Natale a San Calogero, pronto il cartellone degli eventi: si parte con Otello Profazio