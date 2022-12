Natale a San Calogero, pronto il cartellone degli eventi: si parte con Otello Profazio

Sarà il cantautore e cantastorie folk Otello Profazio ad aprire il cartellone di eventi natalizi, stilato dall’associazione culturale Vivi San Calogero, per le imminenti festività. Lo ha reso noto nei giorni scorsi il presidente del sodalizio, Salvatore Manco, presentando il programma.

Otello Profazio, tra i migliori interpreti della cultura popolare, si esibirà a San Calogero sabato 10 dicembre nei locali della ex Saub con inizio previsto per le 19. Per l’occasione, l’artista reggino, porterà in scena una rassegna di canti e di musiche della tradizione natalizia.

Per domenica 18 dicembre, alle ore 16, è in programma “Vivilandia”, una giornata di giochi, animazione e divertimento per i più piccoli.

Mentre per martedì 27, alle 20, è prevista una serata per tutta la famiglia con karaoke e tombolata. Tutte le manifestazioni si svolgeranno al chiuso, nei locali della Ex Saub. [Continua in basso]

Nel frattempo si sta lavorando all’allestimento delle luminarie in piazza Don Gaetano Catanoso con la realizzazione di un “albero della pace”.

«Malgrado le difficoltà riscontrate – ha dichiarato il presidente Manco – il direttivo, anche quest’anno, non si è risparmiato nell’organizzare al meglio delle proprie possibilità dei piccoli momenti di spettacolo e aggregazione per la comunità. Gli eventi – ha concluso Manco – sono stati fortemente voluti nella consapevolezza che la cultura rivesta un ruolo fondamentale per la crescita della collettività e il senso di appartenenza alla stessa».

