Nicotera si veste di Natale, dalla Via del vischio ai mercatini: ecco tutti gli eventi

Installate le luminarie per le vie principali del paese. Intanto l'amministrazione comunale ha reso noto il programma per le feste

A Nicotera si inizia già a respirare l’aria di Natale. Nei giorni scorsi sono state installate le luminarie per le principali vie del paese e intanto è in allestimento l’ormai celebre Via del vischio, che negli scorsi due anni aveva attirato visitatori anche da fuori regione. E oggi l’amministrazione comunale ha reso noto anche il programma degli eventi che fino al 6 gennaio allieteranno le feste dei nicoteresi e non. Dall’incontro con Babbo Natale ad uno show cooking, passando per il concerto di Natale e il presepe vivente: eventi dedicati a bambini e famiglie, ma non solo. [Continua in basso]

Incluse nel calendario anche le feste patronali di Comerconi (San Nicola, il 6 dicembre) e Nicotera Marina (l’Immacolata, l’8), che prevedono pure momenti di convivialità. Si prosegue poi domenica 11 dicembre, con l’inaugurazione della Via del vischio: un tunnel di lucine e addobbi realizzato nel cuore del centro storico – in corso Medameo – dai volontari comunali. Quello stesso pomeriggio lungo il viale dietro il Castello ci saranno i mercatini di Natale e si terrà anche la terza edizione della rassegna di aziende vinicole “DiVin Nicotera” – che si sarebbe dovuta tenere a metà novembre, ma è stata rimandata per via di un’allerta meteo. Sabato 17, a Nicotera Marina i bambini potranno incontrare Babbo Natale, mentre in municipio si terrà la consegna degli attestati ai bimbi nati nel 2022. Domenica 18 tornano i mercatini, mentre giovedì 22 sarà la volta del concerto di Natale, curato dal coro polifonico Musica Nova e dalla Giocolandia’s band. E ancora, il 26 dicembre e il 6 gennaio tornerà – dopo due anni di stop a causa della pandemia – il presepe vivente di Comerconi. Infine, nel pomeriggio di Capodanno i nicoteresi si potranno riunire nella piazza principale per una tombolata.

