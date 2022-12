Un Natale col sorriso per i bimbi della Pediatria di Vibo: via alla raccolta di giocattoli

Iniziativa dell'Associazione Valentia per i piccoli che dovranno trascorrere le feste in ospedale. Sarà possibile donare giochi al Toy center fino al 15 dicembre

Un modo per rendere le feste natalizie meno amare per chi le dovrà trascorrere in ospedale, soprattutto se si tratta di bambini per i quali questo dovrebbe essere il periodo più magico dell’anno. È questo lo spirito con cui l’Associazione Valentia ha deciso di avviare una raccolta di giocattoli, da destinare al reparto di Pediatria dello Jazzolino di Vibo Valentia. Un’iniziativa che il sodalizio porta avanti ormai da cinque anni e che questa volta si avvarrà della collaborazione del cento commerciale Vibo Center e in particolare del negozio Toy center. Chi vuole contribuire e donare un giocattolo, può farlo già a partire da oggi 6 dicembre proprio al Toys center. La raccolta proseguirà fino alla sera del 15 dicembre. Poi, la consegna ai piccoli costretti in ospedale anche durante le feste. [Continua in basso]

«Riuscire a strappare un sorriso ad un bimbo in ospedale vale più di qualunque altra cosa al mondo. È per questo che ci impegniamo a portare gioia, sorrisi e giocattoli a chi è costretto a trascorrere lunghi periodi in un letto. La nostra è una missione fatta con il cuore, perché non ci dimentichiamo di esser stati noi dei bambini», sono le parole dei giovani dell’Associazione Valentia. «Per questo Natale donare un giocattolo ad un bimbo ospedalizzato può essere di grande conforto a se stessi ed al piccolo sconosciuto, che sarà felice di aver ricevuto un giocattolo, perché qualcuno ha pensato a lui». Maggiori informazioni sulla raccolta di giocattoli possono essere richieste presso la struttura Toys center o sulle pagine Instagram e Facebook dell’Associazione Valentia.

