Dalle Serre vibonesi ai sentieri del Parco nazionale dell’Aspromonte. Il comprensorio del massiccio reggino sarà al centro della prossima escursione di Vivi Serra San Bruno, l’associazione nata nella Città della Certosa con lo scopo di promuovere gli itinerari storico-naturalistici del territorio vibonese e calabrese. Il prossimo appuntamento è in programma domenica 19 aprile.

I dettagli sono illustrati dal presidente Mario Papasodaro: «Andremo alla scoperta delle meravigliose cascate di Mundu e Galasia, due gioielli della naturala che regalano scenari suggestivi e selvaggi, nel cuore più affascinante dell’Aspromonte», spiega. I partecipanti saranno guidati nel corso della passeggiata trekking da guide qualificate Gae (Guide ambientali escursionistiche Calabria).

Ampia partecipazione

Per il referente di Vivi Serra si tratta di un «itinerario unico, tra sentieri immersi nel verde, suoni d’acqua e panorami mozzafiato. L'evento – evidenzia - ha suscitato tanta curiosità per gli amanti della natura. Fin da subito abbiamo registrato una grande richiesta di partecipazione per questa escursione». L’iniziativa risulta infatti sold out.

Le cascate Mundu e Galasia, infatti, «sono una meta imperdibile per gli appassionati di escursioni, due opere spettacolari della natura». E c’è un’altra curiosità: «Sono immerse nel verde, tra una vegetazione folta e rigogliosa, della quale fa parte la Woodwardia radicans, felce preistorica, riconducibile ad almeno 60 milioni di anni fa. Il nome Mundu – conclude Papasodaro - viene dal grecanico e significa nudo o spoglio, mentre Galasia invece indica un burrone».