La comunità celebra i brillanti risultati ottenuti dai ragazzi dell’istituto cittadino tra riconoscimenti musicali nazionali e percorsi di crescita professionale. Il plauso dell’amministrazione comunale a studenti, docenti e dirigente scolastica

Ottima prova per i ragazzi dell’Istituto omnicomprensivo “Rita Levi Montalcini” che si sono distinti nel panorama musicale e formativo. A rimarcare i risultati ottenuti dagli studenti, il sindaco Anna Bartucca, l’amministrazione comunale e l’intera comunità di Filadelfia.

In particolare, la comunità celebra con immenso orgoglio diversi prestigiosi traguardi: primo premio assoluto conferito all’ensemble di chitarre in occasione del Concorso Musicale Città di Filadelfia "Paolo Serrao"; primo premio conquistato dall’orchestra dell’Istituto al prestigioso Concorso Musicale di Scandicci, in Toscana.

A queste straordinarie vittorie collettive si aggiunge un importante riconoscimento individuale per il percorso formativo e professionale dei giovani del territorio: l’assegnazione di una borsa di studio del valore di 2.000 euro a Giovanni Bartucca per la frequenza di un corso di saldatura.

«Si tratta – è scritto in una nota - di traguardi prestigiosi che rendono orgogliosa tutta la nostra comunità e che rappresentano il frutto maturo dell’impegno, del talento e della passione dei nostri studenti. A voi ragazzi va il nostro applauso più sincero per aver rappresentato Filadelfia con entusiasmo ed eccellenza. Complimenti a tutti per questo bellissimo successo»

Un sentito ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza va alla dirigente scolastica e a tutti gli insegnanti «che, con dedizione, professionalità e amore per il proprio lavoro, accompagnano ogni giorno i ragazzi nel loro percorso formativo, trasmettendo entusiasmo, valori e una profonda passione per la musica, il lavoro e la cultura», sono le conclusioni della nota.