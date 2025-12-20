Il chitarrista vibonese Giovanni Annetta e il sassofonista di Caulonia Angelo Papazzo si sono esibiti in Germania nell’ambito di un’iniziativa promossa dalla Comunità cattolica italiana

Un appuntamento musicale di qualità ha animato la serata di venerdì 19 dicembre a Mannheim, in Germania, dove la chiesa di San Sebastian ha ospitato un concerto per chitarra e sax che ha registrato una partecipazione attenta e partecipe. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Comunità Cattolica Italiana e con il supporto del parroco don Salvatore Lavorato (sacerdote della diocesi di Mileto che oggi svolge il suo ministero in Germania, nella Missione Cattolica di Mannheim), si è inserita nel solco delle attività culturali volte a valorizzare il dialogo tra comunità e linguaggi artistici diversi.

Protagonisti del concerto sono stati due giovani musicisti calabresi: Giovanni Annetta, chitarrista ventiquattrenne originario di Gerocarne e Angelo Papazzo, sassofonista giovanissimo proveniente da Caulonia. Nonostante l’età, entrambi hanno dimostrato una preparazione musicale solida e una notevole maturità interpretativa, offrendo al pubblico un’esecuzione curata e tecnicamente raffinata.

Il programma proposto ha attraversato pagine significative del repertorio contemporaneo e del Novecento, con brani di Astor Piazzolla ed Ennio Morricone, alternando momenti di grande intensità espressiva a passaggi più lirici e meditativi. Per oltre un’ora, le sonorità della chitarra e del sax hanno dialogato in modo equilibrato, valorizzando l’acustica della chiesa di San Sebastian e creando un’atmosfera raccolta e coinvolgente.

L’esibizione è stata accolta con apprezzamento sia dalla comunità italiana residente in Germania sia dal pubblico tedesco presente in sala, che ha riconosciuto nei due giovani artisti non solo il talento individuale, ma anche la capacità di rappresentare all’estero una tradizione musicale italiana aperta e contemporanea. L’incontro tra culture, favorito dal linguaggio universale della musica, è stato uno degli elementi più evidenti della serata.