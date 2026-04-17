Una pozione per vincere la paura e ribaltare l’idea della strega cattiva. Arriva domenica 19 aprile alle 17:00 a Filadelfia “Giangatto e la Strega Giuseppina”, il divertente spettacolo di Luca Radaelli, con Matteo Binda e Giusi Vassena, che chiude i sei appuntamenti di “A Teatro in Famiglia”, ospitati dall’Auditorium di Filadelfia.

Lo spettacolo sarà un susseguirsi di rime in cui una strega un po’ pasticciona e amante dei cioccolatini, la Strega Giuseppina, si fa aiutare dal suo assistente Giangatto, un gattone musicista e apprendista stregone, a preparare una pozione magica per vincere la paura, fatto da ingredienti non proprio convenzionali: sputo di rospo, unghia di babbuino, dente di topo, capello di bambino. Sapranno i piccoli spettatori aiutare i due personaggi a trovare gli ingredienti speciali dei quali necessitano?

Tra filastrocche in rima un po’ rap, Giangatto e Giuseppina racconteranno tre fiabe dal punto di vista della strega: Hansel e Gretel, Biancaneve e la Baba Jaga, per dimostrare che le streghe e le loro magie possono essere benefiche e non c’è niente di cui aver paura. Il testo, in buona parte in rima, va nella direzione del divertimento scanzonato. La scena è caratterizzata da oggetti apparentemente semplici ma utilizzati in modo ingegnoso, che aiuterà i bambini ad essere ancora più coinvolti nella storia e nella preparazione di vere e proprie piccole magie.

Lo spettacolo – consigliato per bambini da 3 a 8 anni e per un pubblico di famiglie – va nel solco della ricerca sulla fiaba classica di Teatro Invito, compagnia costituita nel 1986, riconosciuta dal Ministero della Cultura come “impresa di produzione di Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di rilevanza artistica nazionale”, grazie alla sua attenzione nei riguardi del Teatro Ragazzi. Teatro Invito affianca all’attività produttiva una intensa e costante attività sul territorio, che comprende laboratori per ragazzi e adulti e letture teatrali, punto di riferimento organizzativo per l’ospitalità di spettacoli, progetti didattici e rassegne teatrali.

“A Teatro in Famiglia” rientra nella stagione 2025/26 “Lo sguardo oltre”, a cura di Dracma - Centro di Produzione Teatrale, con il sostegno del Mic – Ministero della Cultura, della Regione Calabria, e del Comune di Filadelfia. Una rassegna dedicata a bambine, bambini e alle loro famiglie, per dare la possibilità di condividere momenti di gioco e magia insieme ai propri cari, avvicinando i piccoli al teatro.