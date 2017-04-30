La sessione con l'atleta professionista è propedeutica alla preparazione degli allievi “Motus gym” in vista delle competizioni sportive. Ai ragazzi: «Credete nei vostri sogni»

Sacrificio, lavoro, rinunce. Ma anche sfida contro i propri limiti, esperienze internazionali, soddisfazioni. Lo sport e, in particolare, la ginnastica artistica possono regalare grandi emozioni. Ne offre testimonianza la folta platea intervenuta al Comune di Cessaniti, in occasione della conferenza stampa con la ginnasta olimpionica Elisabetta Preziosa. Una visita edificante per gli allievi della Asd “Motus Gym”, chiamati a confrontarsi sul modo di vivere la disciplina e le tecniche adottate, in vista dei futuri appuntamenti stagionali.

Elisabetta, giovane atleta, ha portato con sé tutto il suo bagaglio di umanità e conoscenza. Medaglia di bronzo agli europei di Berlino del 2011, ma anche vincitrice di 4 titoli italiani alla trave e sei medaglie in occasione dei giochi del Mediterraneo nel 2009, rappresenta per tante sportive un punto di riferimento grazie anche alla sua partecipazione al docu-reality “Ginnaste – Vite parallele” (Mtv), in cui si seguiva la vita sportiva di adolescenti ginnaste, gli allenamenti e le preparazioni per i Mondiali di Tokio nel 2011 e per le Olimpiadi di Londra nel 2012.

Il sindaco Francesco Mazzeo ha parlato della positiva collaborazione instaurata tra l’amministrazione comunale e la “Motus Gym” cha sta portando buoni frutti: «Un onore per la nostra piccola comunità ospitare una professionista del calibro di Elisabetta, atleta ma anche allenatrice. Ci auguriamo che la sua presenza porti fortuna ai nostri piccoli ginnasti». Sulla stessa scia i contributi di Francesco De Caria, segretario regionale “Libertas” e Giuseppe Dominelli, segretario “Libertas” provinciale. Il presidente della “Motus”, Francesco Belsito (presidente Motus gym), invece, ha evidenziato il percorso di crescita nonché i risultati che quotidianamente gli allievi raccolgono sul campo, lavorando con generosità e spirito di abnegazione. Parole condivise dal maestro Maurizio Migliaccio e da Bruno Battaglia, neo delegato Coni point.

Davanti agli occhi sognanti di chi ha mosso da poco i primi passi nella disciplina, Elisabetta ha parlato in maniera semplice e diretta. L’atleta ha descritto le paure ma anche le gioie che la ginnastica artistica le ha portato. Un’adolescenza fatta di sport, di studio, di allenamenti lontani da casa: «Se avete un sogno dovete crederci. Giorno dopo giorno, mattoncino dopo mattoncino, vedrete i vostri desideri diventare realtà». Con gli allievi della “Motus”, la giovane, che oggi presta la sua esperienza nella squadra femminile del Centro olimpico dell’Esercito, ha programmato una sessione di allenamenti, nella palestra messa a disposizione dall’Istituto comprensivo e dal Comune.

