Rappresentano una novità per i due centri e sono frutto del lavoro delle associazioni locali con la collaborazione dei rispettivi amministratori

Le luci colorate, i prodotti artigianali, l’atmosfera rilassata della festa più attesa dell’anno. Ad Acquaro e Dasà pronti ad approdare, per la prima volta, i mercatini di Natale. Rappresentano la novità dell’anno e puntano a valorizzare le eccellenze locali nonché animare i due centri del Vibonese. Sono stati ideati dall’associazione “Donn’Antuani” di Acquaro, nata poco più di due mesi addietro. Il sodalizio ha invitato altre associazioni attive sul territorio e coinvolto gli amministratori dei due comuni. Un progetto andato a buon fine visto che diversi volontari hanno deciso di mettersi in gioco e collaborare. Ad Acquaro si parte il 18 dicembre, in località Donn’Antuani. L’area ha ospitato mesi addietro iniziative di successo come “Vicoli in arte” e “Mostrando e degustando”. Tutti appuntamenti che hanno acceso i riflettori sulle bellezze del paese e sui prodotti enogastronomici che rendono il territorio attrattivo dal punto di vista turistico. I mercatini saranno aperti dalle ore 16.00. Il progetto è appoggiato dal Comune e dalla locale Pro loco. [Continua in basso]

L’appuntamento a Dasà

Il 22 dicembre, invece, l’appuntamento si sposta a Dasà nel cuore del centro storico. In questo caso, fondamentale la sinergia dell’amministrazione targata Scaturchio, l’associazione culturale e il movimento Aquila rossa. Circa una ventina gli artisti che parteciperanno con le loro creazioni. I promotori, tuttavia, non escludono nuove adesioni. Per aderire o per avere maggiori info, necessario contattare gli enti promotori.

LEGGI ANCHE: Dal laboratorio degli elfi alla slitta di Babbo Natale, ad Acquaro tutta la magia delle feste

Pizzo, la città entra nel vivo delle festività natalizie e fa il boom di presenze

Un Natale col sorriso per i bimbi della Pediatria di Vibo: via alla raccolta di giocattoli