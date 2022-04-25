Appuntamento sabato 30 aprile all’auditorium Spirito Santo. L’evento per promuovere e ricordare l’importanza dell’arte jazz

Sabato 30 aprile 2022 dalle ore 17,30 alle 19:30 all’ Auditorium Spirito Santo avrà luogo l’evento “International jazz day” degli studenti del triennio e biennio accademico Jazz del Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Il coordinamento è stato curato dai docenti del Dipartimento jazz. [Continua in basso]

Gli studenti del Torrefranca in scena

Una serata con i giovani talenti del Torrefranca che celebrano la giornata internazionale del Jazz. Istituito dalla conferenza generale dell’Unesco su proposta di Herbie Hancock e riconosciuto dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, l’International Jazz Day riunisce paesi e comunità in tutto il mondo per celebrare il 30 aprile l’arte del jazz, evidenziando il suo ruolo importante nell’incoraggiare il dialogo, combattere la discriminazione e promuovere la dignità umana, in particolare, per “il riconosciuto ruolo diplomatico del jazz nell’unire le persone in tutti gli angoli del globo”. [Continua in basso]

Le esibizioni