Grande successo per la manifestazione con la tradizionale sfida tra i quartieri per il migliore carro allegorico. Annullati per lutto gli eventi di domani

Il Carnevale sancalogerese non è più una sorpresa, ma una conferma, una realtà. Un evento riconosciuto dai critici come tra i più belli della provincia. La riprova del successo sta tutta nella coloratissima e spettacolare cornice di pubblico che si è registrata in occasione dell’evento clou di domenica. Si conta fossero presenti alla manifestazione circa tremila persone, tra figuranti e spettatori. La sinergia instaurata dalla Pro Loco, del presidente Michele Monteleone, con i capitani, i referenti e i componenti dei vari quartieri partecipanti, ha dato evidentemente i suoi frutti.

Compito dei quartieri – lo ricordiamo – secondo il tema scelto per l’edizione odierna, era interpretare e rappresentare i vizi e le virtù dell’uomo. Cosa, a ben guardare, riuscita in pieno con le sfilate dei carri allegorici e le coreografie dei gruppi mascherati. Al termine degli spettacoli – svoltisi per le vie del paese e in piazza Mercato – una giuria di esperti ha provveduto a stilare la classifica delle migliori tre posizioni, di ogni categoria, della formale competizione prevista tra squadre.

Per la categoria “corteo” ha avuto la meglio il quartiere Pigna del capitano Rosario Riso, inscenando il vizio dell’accidia, seguito dal rione Schioppo e dal Calvario. Per la categoria “carro” ha trionfato, per l’ennesima volta, il rione della Fontana Vecchia del capitano Gregorio Riso, interpretando il vizio della lussuria, seguito dalla Torretta e dal Calvario. Il rione Vignale si è distinto per la cura e la fedele rappresentazione dei personaggi degli Avangers, della famosa saga americana dei fumetti della Marvel comics. Gli eventi già in programma nella giornata di domani, martedì 5 febbraio, sono stati annullati in ragione di un grave lutto che ha colpito la comunità.

