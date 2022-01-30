Dopo la ricerca per la cura dei tumori, gli studi del giovane ricercatore dell’università di Nottingham, originario di Rombiolo finiscono sulla massima rivista scientifica mondiale

Un ulteriore ed importante riconoscimento per il giovane ricercatore calabrese, Ferdinando Malagreca, 29 anni, di Rombiolo, laureato in Chimica e Chimica pura. Dopo le ricerche per trovare dei farmaci capaci di curare i tumori inoperabili, finite su Scientific Reports – prestigioso diario online multidisciplinare – ecco un nuovo studio finito (e non è la prima volta) sulla massima rivista scientifica mondiale Nature. L’articolo è stato pubblicato il 22 gennaio scorso. Il giovane scienziato vibonese è attualmente ricercatore all’Università di Nottingham dove ha iniziato la sua carriera nell’ambito del gruppo di ricerca.



Laureato nel 2017 all’università di Messina, ha lavorato in qualità di assegnista di ricerca nel Dipartimento dell’Università di Udine fino al 2018, per poi passare poi all’università inglese di Nottingham. Durante questi anni, sotto la guida del gruppo di ricerca, si è occupato di tematiche fondamentali nell’ambito della capacità di controllare il trasferimento di carica fotoindotta all’interno delle molecole, che gli sono valse l’attribuzione del meritato riconoscimento. Il dottor Malagreca, ha continuato le ricerche in questi ambiti, in qualità di ricercatore, collaborando comunque costantemente con il gruppo di ricerca.



Qui il link dell’articolo originale pubblicato sulla rivista Nature: https://www.nature.com/articles/s41467-022-28022-3