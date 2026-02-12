Il crocifisso eburneo del museo nazionale di Mileto tra i tesori della mostra "Barocco. Il gran teatro delle idee" in programma al museo civico "San Domenico" di Forlì. La prestigiosa rassegna sarà inaugurata il prossimo 20 febbraio. Al riguardo l'opera è partita nelle scorse ore dalla Calabria alla volta dell'Emilia Romagna, trasportata in sicurezza da una ditta specializzata. Attribuita all'artista bolognese Alessandro Algardi - uno dei maggiori esponenti della scuola romana del 1600 - la scultura a tutto tondo è ritenuta prototipo di una serie di crocifissi sparsi in Italia e in Europa.

A Mileto è giunta nel 1851, donata nel corso di una visita di cortesia dagli eredi del vescovo di Termopoli all'allora presule della diocesi, monsignor Filippo Mincione. Dal 1997 la preziosa opera può essere ammirata nelle sale del museo nazionale, frutto di una convenzione tra Ministero della Cultura, diocesi e Comune, desiderosi di dare corpo all'enorme patrimonio storico-artistico-archeologico, proprio della città eletta alla metà dell'anno mille da Ruggero I d'Altavilla a capitale della propria contea.

Afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria guidata da Fabrizio Sudano, il museo della cittadina normanna è diretto da Maria Maddalena Sica. La rassegna “Barocco.Il gran teatro delle idee” rimarrà aperta in Emilia Romagna fino al prossimo 28 giugno.

Essa rientra in un progetto espositivo di grandi mostre, giunto al suo 21esimo anno di vita, curato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In questo arco di tempo ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Tra questi, l'oscar nella categoria Miglior Rinascimento, Barocco, Antichi Maestri, Dinastie - Gruppo o Tema, per la mostra L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio (2018); il premio della categoria Best Ancient per la mostra Ulisse. L'arte e il mito (2020), in occasione della settima edizione del Global Fine Art Awards.