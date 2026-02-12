La preziosa scultura eburnea del museo nazionale si trova già nella città emiliana. Dal 20 febbraio si farà parte della “grande” mostra allestita nel museo civico
Il crocifisso eburneo del museo nazionale di Mileto tra i tesori della mostra "Barocco. Il gran teatro delle idee" in programma al museo civico "San Domenico" di Forlì. La prestigiosa rassegna sarà inaugurata il prossimo 20 febbraio. Al riguardo l'opera è partita nelle scorse ore dalla Calabria alla volta dell'Emilia Romagna, trasportata in sicurezza da una ditta specializzata. Attribuita all'artista bolognese Alessandro Algardi - uno dei maggiori esponenti della scuola romana del 1600 - la scultura a tutto tondo è ritenuta prototipo di una serie di crocifissi sparsi in Italia e in Europa.
A Mileto è giunta nel 1851, donata nel corso di una visita di cortesia dagli eredi del vescovo di Termopoli all'allora presule della diocesi, monsignor Filippo Mincione. Dal 1997 la preziosa opera può essere ammirata nelle sale del museo nazionale, frutto di una convenzione tra Ministero della Cultura, diocesi e Comune, desiderosi di dare corpo all'enorme patrimonio storico-artistico-archeologico, proprio della città eletta alla metà dell'anno mille da Ruggero I d'Altavilla a capitale della propria contea.
Afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Calabria guidata da Fabrizio Sudano, il museo della cittadina normanna è diretto da Maria Maddalena Sica. La rassegna “Barocco.Il gran teatro delle idee” rimarrà aperta in Emilia Romagna fino al prossimo 28 giugno.
Essa rientra in un progetto espositivo di grandi mostre, giunto al suo 21esimo anno di vita, curato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. In questo arco di tempo ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali. Tra questi, l'oscar nella categoria Miglior Rinascimento, Barocco, Antichi Maestri, Dinastie - Gruppo o Tema, per la mostra L'Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio (2018); il premio della categoria Best Ancient per la mostra Ulisse. L'arte e il mito (2020), in occasione della settima edizione del Global Fine Art Awards.
La rassegna in programma dal prossimo 20 febbraio al museo civico “San Domenico” di Forlì proporrà un percorso espositivo articolato in dieci sezioni. Al suo interno oltre 200 capolavori. Tra questi, appunto, il crocifisso eburneo di Alessandro Algardi, tra l'altro non nuovo a importanti richieste di prestiti per partecipazioni a mostre internazionali in Italia e all'estero. L'ultima è avvenuta nel 2022, alla mostra "I Farnese. Architettura, Arte, Potere", svoltasi all'interno del Complesso monumentale della Pilotta di Parma con il patrocinio del Ministero della Cultura.