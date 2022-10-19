Appuntamento alla libreria “Cuori d’inchiostro” venerdì 21 ottobre. Inizio alle ore 18.30

La libreria "Cuori d'inchiostro", presente a Vibo Valentia in Corso Vittorio Emanuele III, ospiterà al presentazione di una nuova opera letteraria. Alle ore 18:30 di venerdì 21 ottobre, sarà illustrato il libro dal titolo "Il figlio del mare", scritto dall'autrice Eliana Iorfida ed edito dalla casa editrice "Luigi Pellegrini Editore". In occasione della presentazione, dialogherà con l'autrice Luigi Combariati. All'evento sarà presente anche l'attore Francesco Gallelli che, per l'occasione, leggerà alcuni estratti del libro.

Il romanzo “Il figlio del mare”

L’alba sullo Ionio calabrese sorprende Bianca in spiaggia. La ragazzina si è addormentata vergine per risvegliarsi, violata, in uno scenario surreale. È stata un’onda a deporle in grembo la perla di una nuova vita? Quel figlio della marea sarà per tutti Jo, pronunciato all’americana da chi non conosce il vero nome del bambino, lo stesso del mare che sembra averlo generato. Sarà un viaggio di ritorno in Calabria, a trent’anni di distanza da quel mattino, a svelare i segreti di una vita trascorsa lontano, nell’oblio. Un viaggio nella memoria che attraversa l’Italia e il dolore di un bambino divenuto adulto troppo in fretta. Un tuffo nel passato, tra le braccia di una terra che sa essere madre e matrigna; dove la vita resiste, chiama nuova vita e combatte, tenace come le ginestre piegate dal grecale. La terra delle origini narrata come archetipo di sé stessa, “luogo non-luogo”, spazio geografico e immaginifico. Una storia declinata secondo l’impalcatura della tragedia greca, dove la prosa dei capitoli intreccia la lirica degli interventi corali.