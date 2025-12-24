Si è rinnovato a Potenzoni l’ormai tradizionale appuntamento con il maxi presepe in piazza. Una suggestiva rappresentazione della venuta al mondo di Gesù realizzata con impegno (e non pochi sacrifici) dagli abitanti della frazione di Briatico nella piazzetta del paese, accanto alla chiesa di Maria Santissima Assunta.

Un lavoro corale, durato diversi giorni, sapientemente coordinato dal parroco padre Luigi Scordamaglia. Il risultato è stato un vero e proprio capolavoro d’arte e di fede. Un’iniziativa ormai entrata nel cuore della comunità, che richiama l’interesse di visitatori anche da fuori paese. L’inaugurazione, realizzata nel fine settimana appena trascorso alla presenza anche del parroco don Nicola Berardi, si è svolta in un clima festoso, arricchito dai suoni delle zampogne e ciaramelle.

Il sindaco: «Opera da visitare»

Preghiere e canti natalizi hanno anticipato il taglio del nastro in occasione del quale, il paese dell’Infiorata, ha ospitato l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Lidio Vallone. Proprio il primo cittadino, a margine dell’iniziativa, ha avuto parole di elogio: «È una opera d'arte dal valore inestimabile: tradizione cristiana, fede ed antico rito testamentale. Inimitabile nella forma, nell'architettura e nei valori di primitiva umanità. Un’opera da visitare». In occasione della presentazione del maxi presepe, inoltre, il parroco padre Luigi ha spiegato il significato e l’alto valore del presepe.