A Palazzo Gagliardi, il 23 dicembre, diversi appuntamenti a tema curati dalla nuova associazione composta prevalentemente da ragazzi

Dalla musica al teatro, dall’arte alla storia, con incontri a tema e mostre, senza far mancare il divertimento per grandi e piccoli. Ampio e variegato, dunque, il programma presentato dall’associazione #farepervibovalentia per sabato 23 dicembre 2017 a Palazzo Gagliardi.

Il “Natale sociale dei giovani”, questo il tema degli eventi che propone, tra gli altri appuntamenti, concerti delle più belle opere classiche.