Il complesso di San Domenico in corsa per il prestigioso riconoscimento Ue con un progetto che punta fortemente sull'accessibilità e sui giovani attraverso un itinerario sia fisico che digitale. La direttrice Preta: «Un ponte tra la Calabria e la storia del Continente»

Un viaggio che parte dalle rovine di San Domenico, passa per il dialogo d'arte con la Spagna e mira dritto al cuore dell'Europa. Il Comune di Soriano Calabro ha ufficialmente presentato la candidatura del proprio Polo Museale al Marchio del Patrimonio Europeo (European Heritage Label), l'ambìto riconoscimento promosso dall'Unione Europea per premiare i siti che racchiudono un profondo valore simbolico per la storia, la cultura e l'integrazione del Continente.

La proposta, realizzata sotto il coordinamento scientifico della direttrice del Polo, Mariangela Preta, abbraccia l'intero complesso di San Domenico nella sua articolata ricchezza: dal Parco architettonico e archeologico al MuMar (Museo dei Marmi), passando per la Pinacoteca, il Museo della Ceramica fino al MuTerr (Museo del Terremoto).

Un legame storico con l'Escorial di Madrid

Al centro del dossier di candidatura c'è l'intrinseca vocazione europea di Soriano. Per secoli, infatti, il complesso domenicano è stato nodo centrale di un'intensa rete di scambi religiosi, artistici e culturali ben oltre i confini calabresi. In particolare, il progetto fa luce sullo storico legame con l'Escorial di Madrid, il cui maestoso modello monumentale ispirò la ricostruzione del complesso sorianese dopo il devastante terremoto del 1659.

Ma l'offerta narrativa si allarga: se i marmi del MuMar e i dipinti della Pinacoteca raccontano l'evoluzione artistica, il Museo della Ceramica testimonia la centralità delle rotte mediterranee, mentre il MuTerr aggancia la memoria dei sismi a una sfida scientifica e sociale condivisa da molti paesi europei: la prevenzione del rischio sismico e la protezione del patrimonio culturale.

Il progetto: percorsi multilingue, LIS e cooperazione internazionale

Intitolato «Soriano–Escorial: un patrimonio, molte storie d'Europa», il progetto punta fortemente sull'accessibilità e sui giovani attraverso un itinerario sia fisico sia digitale. Sono previsti laboratori scolastici, convegni scientifici, strumenti multilingue e percorsi inclusivi (sulla scia della videoguida in Lingua dei Segni Italiana già avviata). Tra i traguardi principali figura anche l'avvio di collaborazioni dirette con le istituzioni spagnole responsabili dell'Escorial.

«Ho curato direttamente la redazione del dossier per restituire in un unico racconto il rapporto tra le rovine di San Domenico e le opere custodite nei nostri musei» - spiega la direttrice Mariangela Preta - Chi cammina tra le rovine del Parco e poi ritrova al MuMar un frammento dell'antica basilica comprende subito come idee e modelli architettonici viaggiassero tra la Calabria e il resto d'Europa. È questa memoria viva che vogliamo rendere accessibile a un pubblico sempre più vasto».

Se assegnato, il Marchio del Patrimonio Europeo garantirà al Polo Museale di Soriano non solo una straordinaria vetrina internazionale, ma anche l'inserimento in una rete attiva di cooperazione, ricerca e didattica con i più importanti siti culturali del Continente.