Nel bel mezzo del terremoto giudiziario che ha coinvolto il sistema Riace, un volume per discutere di integrazione e accoglienza attraverso storie di rinascita e riscatto

Trasformare l’esperienza storica del sindaco Domenico Lucano e di Riace in letteratura. Questa la sfida della scrittrice e poetessa briaticese Giusy Staropoli Calafati nel suo ultimo libro “Il viaggio delle nuvole”. Il volume, edito Laruffa, approderà in libreria il prossimo 19 ottobre in un momento delicato per la cittadina della Locride, alla luce delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto il primo cittadino, accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. Il romanzo parte dalla storia di Lucano come innesco narrativo per condurre il lettore in un viaggio meraviglioso, nel quale, accompagnato da uomini come Mastrangelo, unico anziano rimasto nel borgo, e bambini come Ramudullah, nuovo ospite di Riace, scoprirà dove vanno le nuvole.

Raccontare di una rinascita, di un cambiamento, di uomini e donne che hanno voglia di farcela e di un paese che non vuole morire: «Ho sempre amato le storie belle, e quando ho conosciuto Riace e il sindaco Lucano, nel libro Mimì il curdo – commenta Giusy Staropoli Calafati – ho capito che questa era una storia meravigliosa, pari a una formidabile avventura. Forse anche spericolata. E le avventure spericolate o decidi di farle con tutto te stesso, o non le fai».

Il romanzo si apre con l’introduzione di don Ennio Stamile referente regionale Libera Calabria, il quale scrive: «Questo romanzo è un caloroso invito rivolto davvero a tutti, nessuno escluso, a prendere un pezzo del nostro paese per dargli speranza con l’unica forza disarmata e disarmante che è l’amore. L’amore vince sempre a volte anche perdendo. Queste pagine – aggiunge – sono il racconto di una storia d’amore».

