Nuova affermazione per i due giovani chef tropeani che hanno stupito la giuria con le loro artistiche creazioni

Ancora una volta i due giovani fratelli tropeani Massimo e Antonio De Vita hanno preso parte a Expo Mediterraneo, manifestazione enogastronomica svoltasi a Belpasso, in provincia di Catania, che si avvale della collaborazione della Ristoworld Italy, associazione che promuove e valorizza la cultura enogastronomica italiana organizzando meeting, concorsi e corsi di formazione dedicati alla riscoperta del patrimonio delle Regioni Italiane.

I due giovani chef tropeani hanno rappresentato la provincia vibonese aggiudicandosi la medaglia d’oro nella categoria “Intaglio” nel corso della rassegna internazionale Italian Style 2016 che ha visto la partecipazione straordinaria di artisti giunti da tutta Italia nel Centro fieristico Etna Fiere, punto di riferimento per tutto il comparto produttivo che riguarda l’ospitalità e la ristorazione del Centro-Sud Italia e del Mediterraneo.

Grande la soddisfazione dei due artisti per «il risultato raggiunto e per aver portato in alto il buon nome della nostra terra attraverso l’arte dell’intaglio. Ringraziamo per il sostegno “Le pietre volte” il e i nostri accompagnatori Pasquale Pulicari e Omar Masso» hanno aggiunto.

La straordinaria arte gastronomica dei fratelli De Vita, medaglia d’argento nell’intaglio