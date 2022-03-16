La direttrice Enrica Candela: «La danza è anche comunicazione e opportunità di lavoro. Siamo pronti a tornare in scena»

Dopo un lungo stop dovuto anche all’emergenza pandemica, torna la grande danza a Vibo Valentia. Complice di questa ventata di “primavera” culturale l’associazione artistica VeipoCam rappresentata dalla poliedrica Enrica Candela. Danzatrice, insegnante, promotrice di eventi dedicati all’arte, la Candela è pronta a rientrare sul palcoscenico provinciale (e non solo) con una serie di iniziative aventi come fulcro centrale la celebrazione della danza: «C’è tanto bisogno di arte, di bellezza. Il virus – afferma Enrica Candela – è entrato prepotentemente nelle nostre vite. Molte attività hanno chiuso battenti, la crisi economica si è abbattuta sulle famiglie e anche la danza ha subito una fase di stop. Adesso la situazione continua ad essere attenzionata ma il mondo dello spettacolo ha ripreso il suo cammino. Per questo -aggiunge – non vediamo l’ora di tornare in scena anche a Vibo». [Continua in basso]

Le aspettative sono tante. La Veipocam, attiva da decenni nel comprensorio vibonese, ha posto la firma su importanti appuntamenti di calibro nazionale. Con “Vibo in danza” sono stati negli anni promossi laboratori, corsi tenuti da maestri qualificati, esibizioni di livello con danzatori internazionali: «Ma attenzione, la danza non è solo cultura – tiene a precisare Enrica Candela – è identità, comunicazione e soprattutto occasione di crescita e di lavoro. Questa terra ha tanti talenti inespressi costretti molto spesso ad emigrare per inseguire i propri sogni. Riportare la danza a Vibo è un piccolo passo, un modo per accendere i riflettori su un settore che necessita di investimenti, di cura, di professionalità. Ma in grado di apportare grandi benefici». [Continua in basso]

Tramite il sodalizio a Vibo sono approdati negli anni pre-Covid artisti e compagnie internazionali. Stage apprezzatissimi sono stati realizzati anche sotto la direzione di affermati danzatori: «Non ci fermeremo – assicura Enrica Candela – proprio nei prossimi giorni (il 25 marzo) verrà realizzato nell’ambito della manifestazione “Vibo Valentia Capitale del Libro 2021” il programma “Dante e l’arte”. Un progetto – anticipa la professionista – che rientra nella giornata del Dantedì, voluta dall’Assessorato alla Cultura di Vibo Valentia e concretizzata dall’Associazione Artistica VeipoCam- Dance Vibo Dance Calabria di Vibo Valentia. Ci saranno tante novità che presto comunicheremo».