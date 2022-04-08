Appuntamento a palazzo Gagliardi nell’ambito delle iniziative di Vibo Valentia Capitale del libro. Appuntamento sabato 9 aprile, ore 18.00

“La processione dei fantasmi. La prima indagine del maresciallo Tanchis” di Gianluca Lioni sarà presentato sabato 9 aprile alle ore 18:00 a palazzo Gagliardi nell’ambito degli eventi promossi da Vibo Valentia Capitale del Libro. Si tratta di un giallo storico ambientato nell’arcipelago maddalenino ai tempi di Garibaldi. [Continua in basso]

Chi è Gianluca Lioni

Nato a Sassari nel 1981, Gianluca Lioni vive tra Roma e La Maddalena. Giornalista professionista, laureato in Scienze della Comunicazione, è l’attuale portavoce del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del Turismo Dario Franceschini, incarico che ha ricoperto anche dal 2014 al 2018. È stato consulente di Rai Cultura e ha coordinato il Comitato Nazionale per le celebrazioni del 40° anniversario della scomparsa di Pier Paolo Pasolini, presieduto da Dacia Maraini. Ha pubblicato, con Michele Fina, I 100 discorsi che hanno segnato la storia (Editori Riuniti, 2014) e il best-seller I grandi discorsi che hanno cambiato la storia (Newton Compton, 2017). [Continua in basso]

L’evento a Vibo

Ai saluti del sindaco Maria Limardo, seguiranno i contributi di Mirko Iaquinta e Federico Veltri (Associazione Leoncavallo). Modera Franco Laratta, giornalista e scrittore.