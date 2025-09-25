Secondo posto nella sezione saggistica per l’autrice all'evento culturale di risonanza nazionale e internazionale “Le Parole di Lavinia” organizzato dal Centro Studi Femininum Ingenium
La vibonese Maria Antonia Silvaggio, seconda classificata, sezione saggistica, con il libro "I Quaderni di Nonna Pina", alla sesta edizione dell'evento culturale di risonanza nazionale e internazionale “Le Parole di Lavinia”, festival e premio letterario organizzato dal Centro Studi Femininum Ingenium, presieduto con grande competenza e passione dalla Dott.ssa Roberta Fidanzia, tenutosi presso l'hotel Enea in Pomezia. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato all'autrice direttamente dal sindaco di Pomezia, Veronica Felici. L'evento è stato patrocinato dalla Regione Lazio, dalla Città metropolitana di Roma capitale, e realizzato con il contributo del Comune di Pomezia
La giuria composta da: Luca Bugada, docente e collaboratore di varie testate giornalistiche Angelo Gambella, docente e giornalista, Roberta Iannone, sociologa Università Sapienza di Roma, Ilaria Iannuzzi, sociologa UnitelmaSapienza Umberto Maiorca, giornalista e scrittore Eugenia Massari, Esperta di comunicazione e Elena Pottini, Storica dell’Arte e Docente ha assegnato il premio con la seguente motivazione: "Una ricerca dedicata alla realtà contadina che rivela aspetti etici, affettivi e relazionali, che mette in luce aspetti della vita quotidiana di persone realmente esistite, attraverso una lente di osservazione verista, evidenziandone la capacità di affrontare i problemi con lo sguardo oltre l'ostacolo e di essere d'esempio per le nuove generazioni"
L'autrice Maria Antonia Silvaggio ha commentato: «Ricevere questo premio è una soddisfazione indescrivibile. È un onore vedere il proprio lavoro riconosciuto in un festival di tale rilievo, che intende promuovere la cultura femminile e la conoscenza delle figure femminili che rappresentano quello che può essere definito il genio femminile, la specificità peculiare della donna».
L'evento, durato tre giorni durante i quali si sono alternati numerosi autori e autrici, ha visto la partecipazione di alcune rappresentanti del Women’s Informal Network e di numerose autrici internazionali. Inoltre è stato accompagnato da degustazioni di prodotti d'eccellenza locali a cura del costituendo Biodistretto Pontino ed è stato allietato dalla presenza di musicisti di livello internazionale che hanno eseguito concerti di musica lirica che hanno incantato il numeroso pubblico intervenuto.