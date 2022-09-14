Gli scatti realizzati dal fotografo Piermarini e dall’antropologo Teti raccontano l’evoluzione di una comunità divisa tra il piccolo centro del Vibonese e il Canada

“Le strade di casa. Anatomia di una comunità. La ricerca di un Paese attraverso il tempo e i continenti”. È questo il titolo della mostra fotografica in programma dal 22 settembre presso il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, Roma. Gli scatti sono stati realizzati da Salvatore Piermarini e Vito Teti.



L’esposizione, inaugurata nella sala dei “Sette Colli”, è stata patrocinata dalla Regione Calabria e dal Comune di San Nicola da Crissa ed è stata curata da Alfredo Corrao in collaborazione con la FullMind Lab. Un lavoro capace di raccogliere la ricerca condotta nell’arco di quasi trent’anni dal fotografo Salvatore Piermarini (1949-2019) con l’antropologo Vito Teti su una comunità calabrese divisa tra San Nicola da Crissa (Vibo Valentia) e Toronto.



Le immagini, che rimarranno esposte fino al 6 novembre, mostrano la dimensione quotidiana, rituale, festiva, comunitaria di un paese calabrese a inizio anni Ottanta del Novecento e il suo dilatarsi, trasferirsi, risorgere in Canada. Ne vengono documentati i caratteri e le mutazioni antropologiche di un paese doppio. Riti, feste, volti, dimensione religiosa, socialità di un paese unito nelle tradizioni, anche se diviso da un oceano, che viene splendidamente ritratto da un fotografo esterno e un antropologo interno al mondo osservato. L’evento sarà preceduto, nella sala della “Fortuna”, dalla presentazione del libro Homeland (Rubbettino editore, 2021) di Vito Teti alle ore 17.00 con introduzione del direttore del Museo Valentino Nizzo e interventi dell’Autore, del professor Maurizio Serio (Rubbettino ed.), dei curatori Alfredo Corrao e Silvana Bonfili e del semiologo Alberto Gangemi.