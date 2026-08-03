Dopo il grande successo della prima edizione, che ha riportato l’arte al centro della vita del paese coinvolgendo artisti, cittadini e visitatori, venerdì 7 agosto torna “EmozionARTI a Rombiolo”, l’estemporanea di pittura organizzata dalla Pro Loco di Rombiolo, con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Rombiolo.

«L’appuntamento – scrivono i promotori nella nota di presentazione- rappresenta il consolidamento di un progetto culturale che in poco tempo è riuscito a costruire una propria identità, mettendo insieme arte, promozione territoriale e senso di comunità»

Dietro la crescita di “EmozionARTI” c’è soprattutto «il valore di un lavoro di squadra: un percorso costruito giorno dopo giorno dalla Pro Loco di Rombiolo attraverso il contributo della presidente Alessia Gerace, che ha dato impulso e visione all’iniziativa, ma anche grazie all’impegno costante del direttore artistico Federica Monteleone, dei soci dell’associazione, dei volontari e di tutti coloro che hanno messo a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per trasformare un’idea in una manifestazione capace di guardare oltre i confini locali».

L’edizione 2026

L’obiettivo della Pro Loco è trasformare “EmozionARTI” da semplice concorso di pittura a un’esperienza culturale partecipata, capace di animare il borgo di Rombiolo attraverso l’incontro tra arte, luoghi e comunità. Dopo il successo della prima edizione, caratterizzata dalla grande partecipazione del pubblico e dall’apprezzamento per le opere esposte, l’edizione 2026 si presenta ancora più ricca e ambiziosa.

Saranno infatti circa quaranta gli artisti partecipanti, quasi il doppio rispetto allo scorso anno, provenienti dalla Calabria e da numerose regioni del Centro, del Nord e delle Isole. Una presenza nazionale che testimonia la crescente credibilità conquistata dall’evento e la capacità della Pro Loco di promuovere Rombiolo come luogo di incontro culturale e artistico.

Tra le principali novità dell’edizione 2026: premi economici raddoppiati; nuove categorie di concorso; un livello artistico ancora più qualificato; l’introduzione del Premio del Pubblico, che permetterà ai visitatori di votare l’opera preferita, rendendoli parte attiva del percorso artistico.

Gli artisti inizieranno a dipingere dalle ore 8.00, distribuendosi tra il centro abitato e gli scorci più caratteristici del territorio. Per un’intera giornata Rombiolo diventerà una galleria d’arte diffusa, dove paesaggi, vicoli, monumenti, tradizioni e momenti della quotidianità saranno reinterpretati attraverso sensibilità e linguaggi differenti.

Alle ore 18.30 sarà inaugurata la mostra con tutte le opere realizzate durante la giornata, mentre alle ore 20.00 si svolgerà la cerimonia di premiazione con il giudizio della giuria tecnica e la proclamazione dei vincitori.

La soddisfazione dei promotori

«“EmozionARTI” – dichiara la presidente della Pro Loco Alessia Gerace – nasce da un’idea, ma cresce grazie alle persone che hanno scelto di credere in questo progetto e di lavorare insieme per renderlo possibile. Il risultato che oggi presentiamo è il frutto di mesi di impegno, confronto e collaborazione. Voglio sottolineare il grande lavoro dei soci della Pro Loco, del direttore artistico Federica Monteleone e di tutti i volontari che, con passione e spirito di servizio, hanno contribuito alla costruzione di questa manifestazione. La mia gratitudine va alle istituzioni, agli sponsor, alle imprese, alle associazioni e ai cittadini che hanno deciso di affiancarci. Ognuno ha rappresentato un tassello fondamentale di un mosaico più grande, dimostrando che un territorio può crescere quando riesce a fare squadra. Un ringraziamento particolare va agli artisti che arriveranno da tante regioni d’Italia: la loro presenza conferma che l’arte è un linguaggio capace di unire persone e territori diversi. La crescita di “EmozionARTI” - conclude la Gerace - è la dimostrazione che la collaborazione tra associazionismo, istituzioni, imprese e comunità può trasformare un’iniziativa locale in un appuntamento di respiro sempre più ampio. Il nostro obiettivo è continuare a far crescere questa manifestazione, affinché diventi un punto di riferimento culturale per la Calabria e un’occasione per far conoscere Rombiolo come luogo di creatività, accoglienza e partecipazione».