Un sistema di intelligenza artificiale sviluppato all'interno della scuola, capace di supportare gli insegnanti nella preparazione delle lezioni e delle verifiche, con un'attenzione particolare alla tutela dei dati personali. È il progetto che ha portato l'IIS ITG-ITI-ITE di Vibo Valentia a ottenere un riconoscimento nazionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, entrando tra le 62 esperienze scolastiche selezionate come esempi di buone pratiche nell'innovazione didattica.

La premiazione si è svolta giovedì 19 novembre a Roma, nel corso della cerimonia organizzata dalla SAFI, la Scuola di Alta Formazione dell'Istruzione, alla presenza del ministro Giuseppe Valditara, della presidente SAFI Loredana Perla e della capo dipartimento Carmela Palumbo. A rappresentare l'istituto vibonese è stato il professor Gregorio Giuseppe Arcella, collaboratore del dirigente scolastico Raffaele Suppa.

Un'intelligenza artificiale che funziona senza cloud

Il progetto premiato, intitolato «Sperimentazione di un sistema di Intelligenza Artificiale in locale per la formazione e il supporto alla progettazione didattica dei docenti», è stato selezionato nell'area dedicata alla transizione digitale e all'intelligenza artificiale.

L'obiettivo è mettere a disposizione degli insegnanti uno strumento tecnologico che possa agevolare la progettazione delle attività didattiche, la produzione di materiali e la predisposizione delle verifiche.

La particolarità del sistema è il funzionamento interamente in locale, senza ricorrere a servizi cloud esterni. Una soluzione pensata per coniugare le potenzialità dell'intelligenza artificiale con la sicurezza delle informazioni, la protezione dei dati personali e un utilizzo responsabile delle nuove tecnologie nell'ambiente scolastico.

Il sistema è stato ideato dal professor Onorato Passarelli, con il contributo degli studenti delle classi quinte dell'indirizzo Informatica, coinvolti direttamente nella sua realizzazione. Un'esperienza che ha consentito ai ragazzi di applicare le competenze acquisite durante il percorso di studi a un progetto destinato a trovare impiego nella stessa comunità scolastica.

La collaborazione con il Comune e il coinvolgimento delle altre scuole

L'iniziativa era stata avviata lo scorso anno dalla precedente dirigente scolastica Maria Grazia Gramendola, che ne aveva promosso lo sviluppo e sostenuto le fasi realizzative.

Il progetto punta inoltre a superare i confini del singolo istituto. Secondo quanto riferito nella nota della scuola, l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ne ha promosso la realizzazione attraverso uno specifico atto di indirizzo, con la prospettiva di coinvolgere anche gli altri istituti scolastici della provincia.

L'intenzione è quella di diffondere un modello formativo condiviso e replicabile, mettendo l'esperienza maturata a disposizione di altre realtà del territorio.

Il lavoro sarà inserito nel Catalogo delle Buone Pratiche della SAFI, pubblicato sul sito istituzionale dell'organismo, e riceverà un apposito logo identificativo. Potrà così diventare un riferimento per attività di studio, approfondimento, divulgazione e iniziative seminariali.

Il dirigente Suppa: «Un motivo di orgoglio per tutta la scuola»

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Raffaele Suppa, che sottolinea il valore del riconoscimento ottenuto a livello nazionale.

«Il riconoscimento della SAFI rappresenta motivo di orgoglio per l'intera comunità scolastica – ha dichiarato – e conferma il ruolo dell'IIS vibonese tra le realtà impegnate a sperimentare nuove e migliori soluzioni a servizio dei docenti e della scuola, coniugando l'innovazione tecnologica, insita nella natura dell'Istituto, la formazione e parimenti la centralità delle persone».