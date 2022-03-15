Nel corso della manifestazione culturale sarà ufficializzata la prima edizione del premio intitolato all’ex governatore della Calabria Jole Santelli

Un incontro incentrato su Adelasia del Vasto, terza moglie di Ruggero I d’Altavilla. Rientrante nella serie di eventi in programma nell’ambito della prima edizione del “Festival la Calabria delle donne”, teso a mettere in evidenza scrittrici e personaggi letterari femminili della regione. Queste le peculiarità della manifestazione culturale che si terrà il prossimo 27 marzo, a partire dalle 17, nella sala consiliare del Comune di Mileto. L’incontro prevede i saluti del sindaco Salvatore Fortunato Giordano, del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, del sindaco di Patti, Gianluca Bonsignore, e dell’assessore al Turismo dello stesso Comune siciliano, Daniele Greco. Una presenza non casuale, questa delle due autorità istituzionali della città siciliana, visto il legame che, nel segno della figura di Adelasia del Vasto e del comune trascorso normanno, intercorre tra Mileto e Patti, realtà prossime a gemellarsi. [Continua in basso]

Dopo i saluti delle autorità presenti, l’evento proseguirà con gli interventi sul tema della direttrice del “Festival La Sicilia delle donne”, Fulvia Toscano, della direttrice del “Festival la Calabria delle donne”, Mariangela Preta, e dello studioso di Deputazione di Storia Patria della Calabria, Fabio Arichetta. Le conclusioni della giornata saranno tratte dal sottosegretario per il Sud e la Coesione territoriale, Dalila Nesci. «Sarà questo – afferma al riguardo il sindaco Giordano – uno dei tanti eventi culturali all’insegna dei normanni. Stiamo organizzando una serie di iniziative che serviranno a riprendere il dialogo culturale sul territorio. Mileto, in questo senso, si propone come città capofila».

Nel corso dell’incontro sarà, tra l’altro, ufficializzata la prima edizione del premio intitolato all’ex governatore della Regione, Jole Santelli, teso a mettere in evidenza le eccellenze femminili calabresi. Adelasia del Vasto diede a Mileto i natali a Ruggero II. L’ultimo figlio del Gran Conte, una volta morto il padre e dopo che la corte normanna si era trasferita in Sicilia, nel 1130 fu incoronato nella cattedrale di Palermo primo re di Calabria e di Sicilia. La mamma, dopo una vita tormentata, si ritirò successivamente a Patti, città dove morì ed è tutt’ora sepolta.