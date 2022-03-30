Il noto pianista riminese - uno dei maggiori sulla scena - sarà domani nella cittadina normanna, per svolgere delle lezioni nella scuola di alta formazione con sede a palazzo San Giuseppe

Il maestro Enrico Pace sbarca a Mileto in occasione dell’attesa masterclass di pianoforte, in programma al Cantiere musicale internazionale nei giorni 31 marzo e 1 aprile. La due giorni è riservata agli allievi del corso annuale di alto perfezionamento tenuto dal maestro Roberto Giordano, fondatore e direttore del Cmi, il quale oggi esprime tutto il suo orgoglio per aver portato nella cittadina normanna un così valido artista, tra l’altro suo collega all’Accademia pianistica di Imola, «dove entrambi abbiamo precedentemente studiato. Sono legato a Enrico – sottolinea al riguardo il maestro Giordano, come detto fondatore della struttura con sede nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe – da una preziosa amicizia che dura da molti anni. Enrico non è solo un grande musicista, ma una persona straordinaria, generosa e di alto spessore culturale. Auspichiamo che sia la prima di una lunga serie di collaborazioni con il nostro Cantiere musicale».

Il maestro Pace è uno dei maggiori pianisti italiani. Premio “F.Liszt” a Utrecht, in Olanda, è conosciuto in tutto il mondo per le sue performances sia da solista che con i più grandi musicisti del nostro tempo. Nato a Rimini, ha studiato con Franco Scala al Conservatorio di Pesaro, dove si è diplomato anche in composizione e direzione d’orchestra. Il rinomato musicista si è perfezionato all’Accademia pianistica internazionale “Incontri col Maestro” di Imola con Lazar Berman e Boris Petrushansky. Negli anni si è esibito in rinomate sale da concerto, quali il Concertgebouw di Amsterdam, il Teatro alla Scala di Milano, la Herkulessaal di Monaco di Baviera, la Philharmonie di Berlino. Dalla sua vanta anche numerosi inviti a suonare in Festivals internazionali di prestigio, quali quelli di Lucerna, Salisburgo, Edimburgo, Verbier, La Roque d’Anthéron, Rheingau, Brescia e Bergamo. Apprezzato, come detto, anche in versione da solista, il maestro riminese ha suonato con orchestre di nota fama, come la Royal Orchestra del Concertgebouw, la Filarmonica di Monaco, la LSO di Londra, la BBC Philharmonic Orchestra, la Nazionale di Santa Cecilia di Roma, la MDR-Sinfonieorchester di Lipsia, la Filarmonica di Varsavia. Tra le collaborazioni, quelle con i direttori d’orchestra Roberto Benzi, Gianandrea Noseda, Zoltan Kocsis, Kazimirz Kord, Mark Elder, Lawrence Foster, Janos Fürst, David Robertson, Vassily Sinaisky, Stanislav Skrowaczewski, Bruno Weil, Walter Weller e Antoni Wit.