Il gruppo guidato dall’accademico di Oxford, John Mc Neill, ha potuto ammirare i preziosi reperti esposti nel Museo statale e il Parco archeologico

Gli anglosassoni alla scoperta delle bellezze archeologiche e storico-artistiche della Calabria, in particolare del Vibonese. In questo contesto, una comitiva di londinesi, statunitensi e australiani ha fatto tappa a Mileto, avendo così modo di prendere contezza e apprezzare l'enorme patrimonio culturale insito dell'urbe, a cavallo dell'anno mille elevata da Ruggero I d'Altavilla a capitale della propria contea normanna. Nell'occasione, il gruppo turistico – accompagnato dalla tour manager, Anna Cahill, e sotto la guida autorevole dell'accademico di Oxford, John Mc Neill – ha fatto visita, dapprima al Museo statale e successivamente all'unico Parco archeologico medievale della Calabria, luogo simbolo del glorioso trascorso dell'antica capitale normanna, abbandonato dopo il devastante terremoto abbattutosi sulla regione nel 1783.

Ad accogliere e a fare gli onori di casa alla comitiva di anglosassoni ci ha pensato il sindaco Salvatore Fortunato Giordano. Nel museo i turisti hanno potuto effettuare una sorta di viaggio a ritroso nel tempo, che dall’epoca bizantina li ha catapultati alla fine del XIX secolo. Nel parco archeologico medievale -intitolato al vescovo Antonio Maria De Lorenzo – si sono invece soffermati nell’area in cui ancora oggi persistono i ruderi dell’imponente abazia-mausoleo, fatta edificare nel 1063 da Ruggero I d’Altavilla nell’ambito del processo di rilatinizzazione del meridione d’Italia. Palpabile la soddisfazione dei turisti anglosassoni e degli stessi tour operator per l’esperienza vissuta, tant’è che si sono riproposti di ripetere questo percorso di viaggio, alla scoperta delle bellezze culturali del territorio vibonese, anche per il futuro.