“Giuseppe Occhiato: dalla letteratura all'architettura medievale”. Questo il titolo del convegno in programma sabato 11 ottobre a Mileto, incentrato sulla figura e l'attività culturale del valente studioso locale , morto anni fa in Toscana e, tra l'altro, ritenuto uno dei maggiori scrittori del nostro tempo .

L'iniziativa, coordinata dal giornalista Vincenzo Varone, prevede un'intera giornata di incontri all'interno della Casa della Cultura , suddivisa in due sezioni. La mattinata sarà dedicata all'opera letteraria di Occhiato , con un'introduzione del socio dell'Accademia Milesia, Francesco Calzone, e le relazioni di Neil Novello (Oga Magoga. Il mito minoico e la riscrittura tragica) e Emilio Giordano (Il “mio” Occhiato: tra biografia e letteratura). Il primo docente dell'Università di Bologna, il secondo di quella di Salerno. Subito dopo ci sarà la visita al centro storico di Mileto e l'illustrazione, attraverso gli edifici sparsi per la città, del riuso del materiale proveniente dall'antica capitale normanna . La giornata di studi sul professore Occhiato proseguirà nel pomeriggio con la visita al parco archeologico medievale , nello specifico ai ruderi dell'abbazia-mausoleo della Santissima Trinità fatta edificare da Ruggero I D'Altavilla nel 1063.

La seconda sessione del convegno prenderà il via alle 16 con il focus sul carattere storico ed archeologico della città elevata dal nobile normanno a capitale della propria contea. Essa prevede, nello specifico, gli interventi degli studiosi Concetta di Bella (Il fondo Occhiato presente nell'Archivio storico diocesano), Francesco Galante (L'abbazia della Santissima Trinità: Uno sguardo attraverso la diplomatica con (Accademia Milesia), Luigi Emanuele Corrado (Sanctam Dei ecclesiam erigere. I cantieri di edilizia sacra tra XI e XII secolo), Marilisa Morrone (L'architettura medievale calabrese nell'opera di Giuseppe Occhiato) e Francesco Cuteri (L'abbazia di Santa Maria e dei Dodici Apostoli di Balnearia. Una fondazione normanna tra Sicilia e Terrasanta).