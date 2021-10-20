L’edificio che ospitava l’ex Ufficio delle Imposte versava da anni in degrado. Acquisito dall’Agenzia del demanio, verrà destinato dal Comune a Centro studi

Cinque stanze, servizi igienici per uomini, donne e persone diversamente abili e un ampio salone da adibire a sala conferenze, che al Comune oggi manca. Così, al termine dei lavori quasi ultimati, si presenta l’ex Ufficio delle Imposte dirette, acquisito dall’Ente territoriale guidato dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano e, una volta fornito di arredo e contenuti, destinato a divenire un Centro studi per la promozione della cultura normanna, con biblioteca annessa e tanto di sezione dedicata all’illustre professore Giuseppe Occhiato. L’edificio, ubicato nella via Duomo, si trova a pochi passi da Palazzo dei normanni e dall’ex Seminario vescovile. Da tempo inutilizzato e di pertinenza dell’Agenzia del demanio, è entrato mesi fa a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, in forma gratuita e in base alla normativa sul federalismo culturale. [Continua in basso]

A sancire il passaggio di consegne, lo scorso aprile, oltre al primo cittadino di Mileto, il direttore del Segretariato regionale del Ministero della Cultura Salvatore Patamia e il direttore dell’Agenzia del Demanio della Calabria Dario Di Girolamo. Il fabbricato risale al 1911 e riveste un interesse storico-artistico. Il progetto esecutivo di ripristino dell’edificio è stato redatto dall’architetto Pino Massara. Il costo complessivo degli interventi ammonta a poco meno di 59mila euro, attinti da fondi governativi per le infrastrutture sociali. Il Centro sociale-culturale – una volta aperto – si avvarrà della collaborazione delle associazioni Accademia Milesia, Pro Loco e Mnemosyne, in modo da farne una sede di formazione di giovani amanti della storia locale e un punto di incontro culturale. Ubicato a piano terra, occupa una superfice di 182 metri quadri lordi.