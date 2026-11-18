Pubblico numeroso e attento al IV Convegno nazionale di studi "Mileto Normanna. Ruggero I e la nascita dell'Europa mediterranea: istituzioni, territorio, società, arte e archeologia", svoltosi nella Casa della Cultura della città sede di diocesi. La giornata di approfondimento sul glorioso trascorso dell'urbe, nell'XI secolo elevata dall'ultimo figlio di Tancredi d'Altavilla a capitale della propria contea normanna, nell'ambito del processo di conquista e rilatinizzazione del meridione d'Italia, è stata promessa dall'Accademia Milesia, in collaborazione con il Fondo spettacolo del Ministero della Cultura e con il patrocinio, tra gli altri, dell'Amministrazione comunale, del Museo nazionale, del Dipartimento di Studi umanistici dell'Università della Calabria, del Club per l'Unesco di Tropea e del progetto Millenium - 2027, Anno Europeo dei Normanni. Il convegno, diviso in due sezioni, è iniziato in mattinata con i saluti istituzionali del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, del sindaco, Salvatore Fortunato Giordano, e della direttrice del Museo nazionale, Maria Maddalena Sica.

La prima parte, presieduta da don Sergio Meligrana, ha preso il via con l'intervento da remoto di Luigi Corrado. L'archeologo, da tempo residente in Germania, ha nell'occasione relazionato su "Territorio e paesaggio: per un'archeologia del paesaggio a Mileto", lettura delle fonti medievali e dei principali diplomi rogeriani che riguardano il territorio. Subito dopo, il direttore dell'Archivio storico diocesano, monsignor Filippo Ramondino, ha trattato "Il Capitolo cattedrale nel medioevo". Dalla sua istituzione, avvenuta sotto il primo vescovo Arnolfo, alla riforma voluta da monsignor Del Tufo. Ha fatto seguito l'interessante relazione congiunta degli studiosi d'archivio, Francesco Galante e Concetta Di Bella, su "Il Sigillum Aureum di Sant'Agnes: dalla fondazione di Ruggero I allo sviluppo di un feudo". Nell'occasione sono state narrate, attraverso documenti inediti, le vicende del più importante ed esteso feudo della millenaria diocesi di Mileto, nato come atto di donazione di Ruggero I e poi sviluppatosi nel corso dei secoli. La prima sessione della giornata di studi si è conclusa con la visita alla mostra documentaria, allestita per l'occasione presso la Biblioteca diocesana, situata nel seminario vescovile.