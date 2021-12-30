All’evento in cattedrale ha partecipato un pubblico numeroso e attento. Presenti il vescovo Attilio Nostro, il dirigente Scalamandrè e il sindaco Giordano

Ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico e di critica il concerto che, tra le navate dell’imponente basilica cattedrale di Mileto, in queste festività natalizie ha visto impegnati orchestra e coro del Liceo Statale “Vito Capialbi” di Vibo Valentia. Gli allievi del corso di musica – dell’Istituto guidato dal dirigente scolastico Antonello Scalamandrè – hanno offerto una performance di tutto rispetto, diretti dal maestro Diego Ventura, in collaborazione con la maestra Michela Dimasi per quanto riguarda il complesso vocale. Nell’occasione, orchestra e coro del “Capialbi” hanno proposto brani natalizi di musica sacra, quali: Astro del ciel, Ave verum, Amazing Grace, The little drummer boy, Greensleeves, Christams lullaby e Gloria. [Continua in basso]

Il Concerto di Natale ha assunto un significato che è andato oltre la semplice valenza musicale. L’evento, infatti, ha funto da ripartenza dopo l’anno di stop dovuto al propagarsi della pandemia da Coronavirus e alle restrizioni che ne sono conseguite. Dagli stessi allievi è stato visto come un segno benaugurale di speranza, da esprimere con i rispettivi strumenti, nel contesto di un’orchestra e di un coro che rappresentano in modo consono la sintesi del loro percorso di studi. Ad assistere al concerto, tra gli altri, il vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, lo stesso dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo, Scalamandrè, e il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano.