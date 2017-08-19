Al raduno, che ha visto in scena una trentina circa di coppie dei mitici Mata e Grifone, hanno assistito migliaia di persone provenienti anche da altre province calabresi

Sono stati una trentina circa le coppie di colossi in cartapesta raffiguranti i mitici Mata e Grifone, presentatisi ai nastri di partenza della terza edizione de “La notte dei Giganti”, svoltasi nei giorni scorsi a Mileto. Numeri importanti, che hanno contribuito, assieme a tant’altro, ad attrarre anche quest’anno nella cittadina normanna migliaia di spettatori. Tra questi, tanti emigrati e turisti provenienti anche da altre province, con tanto di famiglie al seguito. Spettacolonello spettacolo hanno rappresentato gli immancabili fuochi d’artificio, degno finale di una manifestazione curata in ogni minimo dettaglio dall’apposito comitato organizzatore. L’edizione 2017 de “La notte dei Giganti”, aperta dalla Banda musicale di Limbadi e dagli artisti di strada, si èsvolta nella splendida cornice di piazza Pio XII e del centro storico cittadino di Mileto, tra palazzi in stile liberty e strutture ecclesiastiche perfettamente inseriti nell’ottocentesco assetto urbano a Campo romano. I tradizionali colossi in cartapesta, per la gioia di grandi e piccini sono entrati in scena alle 21.30 circa, con il loro accattivante passo di danza attuato al rullio dei tamburi. Un rito di corteggiamento suggestivo, concluso, com’è consuetudine, con il classico bacio tra i due innamorati: tra la dolce nobildonna Mata e il truce saraceno Grifone, quest’ultimo convertitosi al cristianesimo per amore.

Chiara metafora della vittoria del bene sul male, della cacciata dei saraceni e dei turchi dalle devastate regioni di Sicilia e Calabria, avvenuta nel 1060 ad opera di Ruggero I d’Altavilla, il nobile normanno che due anni prima aveva fatto di Mileto la capitale della propria contea. Anche l’edizione 2017 de “La notte dei Giganti” è stata immortalata dalle telecamere Rai, ciliegina sulla torta di una manifestazione, entrata, ormai di diritto, nella ristretta cerchia degli appuntamenti più attesi del panorama estivo provinciale.