In uscita il nuovo album del gruppo vibonese "Nd'Arranciamu" con il singolo "L'angeli cantanu", tratto da un canto religioso-popolare scritto a inizio a '800 dall'abate Giovanni Conia di Galatro.

Cantare canzoni calabrese con un sound più moderno pare essere la moda degli ultimi dieci anni della musica tradizionale regionale. Un basso, una chitarra battente, una lira calabrese, una pipita, due belle ragazze mediterranee, un cantante e il gioco è fatto. Cover band su cover band nascono e crescono in quest’ottica, cantando in tutte i modi possibili immaginabili hit come “Mulinarella” o “Spagna”. La differenza, però, la fa sempre chi nella musica tradizionale ci crede veramente e oltre a portare in piazza il repertorio classico, si spinge sia a comporre pezzi inediti, che – soprattutto – a studiare e a fare vera e propria ricerca. Come, ad esempio, nel caso del gruppo “Nd’Arranciamu”.

La bella squadra “popolare” diretta da Felice Napoleone, che da Porto Salvo nel 2009 è partito con passione, è pronta per lanciare il nuovo disco. In attesa di completare l’album, in queste settimane è uscito il singolo dal titolo “L’angeli cantanu”. Il pezzo è frutto di una ricerca certosina, culminata con la “trovata” dell’abate Giovanni Conia di Galatro, che nel 1834 – pochi anni prima della sua morte – scriveva questa pastorale natalizia musicata e riadattata oggi, dopo 200 anni, da “Nd’Arranciamu” insieme alla collaborazione di Gregorio Lagadari.

Guarda il video del nuovo singolo:

“L’angeli cantanu”

Il testo originale della canzone:

Chi notti è chista?

Chi su sti vuci?

Comu sta luci

Cumpariu mo?

Su di allegrizza

Sti canti e soni:

Nc’è cosi boni,

Fortuna nc’è.

Li petri juntanu

L’omani abballanu

L’angeli cantanu

La lla ra rà.

Mancu li griji

Stannu a lu pratu;

Nu nivolatu

pe ll’aria va.

Chi nc’è di novu?

Tuttu lu beni

Supra ndi veni:

Ecculu ccà.

Lu mundu è sarvu:

Lu Sarvaturi,

Lu Redenturi

Cumparsi già.

Eu sugnu mbriacu

Pe tantu preju:

Cchiù non mi reju

Ma chi nc’è ccà?

Cotrari e serpi,

Surici e gatta

La fannu patta;

Mali non nc’è.

Ficiaru paci

Lupi ed agneji,

Farcuni e oceji;

La guerra und’è?

Mo lu leuni

Non irgi crigna,

Mansa e benigna

La tigri sta.

Chi su sti cosi?

Vinni la paci:

A tutti piaci

La carità.

Lu Ddeu di amuri

Figghiu divinu

Nasciu Bambinu

Ecculu ja.