PHOTO
Cantare canzoni calabrese con un sound più moderno pare essere la moda degli ultimi dieci anni della musica tradizionale regionale. Un basso, una chitarra battente, una lira calabrese, una pipita, due belle ragazze mediterranee, un cantante e il gioco è fatto. Cover band su cover band nascono e crescono in quest’ottica, cantando in tutte i modi possibili immaginabili hit come “Mulinarella” o “Spagna”. La differenza, però, la fa sempre chi nella musica tradizionale ci crede veramente e oltre a portare in piazza il repertorio classico, si spinge sia a comporre pezzi inediti, che – soprattutto – a studiare e a fare vera e propria ricerca. Come, ad esempio, nel caso del gruppo “Nd’Arranciamu”.
La bella squadra “popolare” diretta da Felice Napoleone, che da Porto Salvo nel 2009 è partito con passione, è pronta per lanciare il nuovo disco. In attesa di completare l’album, in queste settimane è uscito il singolo dal titolo “L’angeli cantanu”. Il pezzo è frutto di una ricerca certosina, culminata con la “trovata” dell’abate Giovanni Conia di Galatro, che nel 1834 – pochi anni prima della sua morte – scriveva questa pastorale natalizia musicata e riadattata oggi, dopo 200 anni, da “Nd’Arranciamu” insieme alla collaborazione di Gregorio Lagadari.
Guarda il video del nuovo singolo:
Il testo originale della canzone:
Chi notti è chista?
Chi su sti vuci?
Comu sta luci
Cumpariu mo?
Su di allegrizza
Sti canti e soni:
Nc’è cosi boni,
Fortuna nc’è.
Li petri juntanu
L’omani abballanu
L’angeli cantanu
La lla ra rà.
Mancu li griji
Stannu a lu pratu;
Nu nivolatu
pe ll’aria va.
Chi nc’è di novu?
Tuttu lu beni
Supra ndi veni:
Ecculu ccà.
Lu mundu è sarvu:
Lu Sarvaturi,
Lu Redenturi
Cumparsi già.
Eu sugnu mbriacu
Pe tantu preju:
Cchiù non mi reju
Ma chi nc’è ccà?
Cotrari e serpi,
Surici e gatta
La fannu patta;
Mali non nc’è.
Ficiaru paci
Lupi ed agneji,
Farcuni e oceji;
La guerra und’è?
Mo lu leuni
Non irgi crigna,
Mansa e benigna
La tigri sta.
Chi su sti cosi?
Vinni la paci:
A tutti piaci
La carità.
Lu Ddeu di amuri
Figghiu divinu
Nasciu Bambinu
Ecculu ja.