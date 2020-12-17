Il progetto ideato dal direttore artistico del Cipolla party, Pecoraro è stato concretizzato dalla chef Denisia Congi. I ricavi verranno destinati in parte alla casa di riposo Don Mottola

Da un lato uno dei prodotti simbolo della Calabria, dall’altro il dolce principe del Natale. Da questa unione è nato il panettone artigianale alla cipolla rossa di Tropea. Una sfida lanciata dal direttore artistico del Tropea Cipolla party, Paolo Pecoraro e accolta con entusiasmo dalla giovanissima e talentuosa chef Denisia Congi. Il risultato ha già ottenuto apprezzamenti degni di nota. A cominciare dalle vendite registrate in occasione dell’arrivo delle festività natalizie.

Il panettone alla cipolla di Tropea

Il panettone alla cipolla è frutto di un esperimento ben riuscito condotto dalla professionista di San Giovanni in Fiore: «Ho iniziato a lavorare un impasto molto particolare, dalla consistenza morbida. L’abbinamento con la crema di cipolle, dal gusto dolce e bilanciato, ha dato un tocco in più», spiega. Il dolce tipico della tradizione natalizia, venduto anche on line attraverso i canali del Tropea cipolla party, viene confezionato nel centro cosentino. Ma arriva in ogni angolo d’Europa.

Il successo del progetto

Realizzato con materie prime di alta qualità, ha raccolto fin da subito ampi consensi: «Durante la fase “creativa” – racconta Denisia Congi – ho avuto modo di farlo assaggiare a chi, abitualmente, non ama il sapore della cipolla. Ma il riscontro è stato assai positivo. Per questo possiamo dire che si tratta di un prodotto davvero speciale e in grado di soddisfare palati diversi». In questo modo, passo dopo passo, il progetto portato avanti da Pecoraro, ballerino originario di Tropea (ma vive nella capitale del Regno Unito da oltre 20 anni), si è trasformato in realtà. Uno strumento in più per celebrare la Calabria e le sue bontà che affonda le radici nella kermesse di successo messa in campo lo scorso anno.

La finalità benefica

Pecoraro, incaricato dal sindaco di Tropea, Giovanni Macrì, ha messo in campo la primissima edizione del Tropea cipolla party. L’evento è stato un successo. La vendita dei panettoni contribuirà alla realizzazione della prossima edizione, in programma dal 4 al 6 giugno. E non solo. In occasione del Natale, una donazione verrà destinata anche alla casa di riposo “Don Mottola” di Tropea.