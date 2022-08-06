Con il recital “La chitarra attraverso i secoli”, affronterà un repertorio molto variegato che va da Scarlatti a Rolan Dyens passando per gli autori classici dell’Ottocento e quelli moderni

Tutto pronto per il quarto appuntamento del III Festival chitarristico di Nicotera – Guitaromanie 2022. L'iniziativa si terrà domenica 7 agosto alle ore 22.00 a Nicotera presso il Chiostro di Palazzo Convento. Sarà protagonista il giovane chitarrista calabrese Jacopo Puleo.

Quello di domenica – si legge in una nota stampa – sarà il primo dei due concerti previsti per gli allievi più promettenti delle classi di chitarra del Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia. Quest’anno, infatti, la direzione artistica del Festival ha voluto fortemente coinvolgere la più importante istituzione musicale della provincia chiedendone il patrocinio e la collaborazione, offrendo l’opportunità ad alcuni allievi frequentanti o neo laureati di poter esprimere la loro arte all’interno di un festival di levatura internazionale. La richiesta del direttore artistico del Festival, Romolo Calandruccio, è stata accolta con entusiasmo sia dal direttore del Conservatorio il maestro Vittorino Naso sia dal consiglio accademico e dai docenti di chitarra.

Il chitarrista catanzarese Jacopo Puleo ha conseguito quest’anno la laurea di II livello con la votazione di 110 e lode in chitarra classica a indirizzo concertistico sotto la guida del maestro Marco Rossetti. Attualmente frequenta il corso di perfezionamento a Pisa nell’ accademia “S. Strata” sotto la guida del maestro Aniello Desiderio. Come si evince dal titolo del suo recital “La chitarra attraverso i secoli”, affronterà un repertorio molto variegato che va da Scarlatti a Rolan Dyens passando per gli autori classici dell’Ottocento e quelli moderni, spagnoli e sud americani. L’ingresso al concerto è libero e gratuito.