Tutto pronto a Nicotera Marina per la “Notte degli dei” che vuole essere più di una notte bianca. Si parte alle ore 16 con tutti gli artisti di strada, le mascotte e tanta animazione che continuerà sino a notte fonda. Si proseguirà con al primo posto per protagonista la musica. Per l’occasione sono stati infatti allestiti ben quattro palchi, oltre a diversi stand gastronomici dove si potranno degustare diverse pietanze. Sui palchi si esibiranno: i Khatmandu, cover ufficiale di Rino Gaetano; M2o con i deejay Fabio Amoroso & Mila; quindi i folk sud tarantelliamo con la musica calabrese; ed infine la Blues energy band. Presenti all’evento anche i giganti che animeranno le vie del paese per un pomeriggio ed una notte di festa.